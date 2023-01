Marcin Meller i Anna Dziewit-Meller w żałobie. Tragiczne wieści! "Zmarł nasz tata"

To on zastąpi Piotra Gąsowskiego w "Twoja twarz brzmi znajomo"! Znacie go z innego show stacji

Marcin Meller i Anna Dziewit-Meller w żałobie. Piotr Dziewit nie żyje! Informacje o śmierci dziennikarza, byłego redaktora naczelnego "Biuletynu Górniczego", przekazała w mediach społecznościowych jego córka, Anna Dziewit-Meller. "Dziś w nocy zmarł nasz Tata, tak dobrze znany wielu z Was Piotrek Dziewit, dusza niejednego towarzystwa, człowiek anegdota, chochlik i gość, który dla dobrego żartu zrobiłby wiele. Wśród moich przyjaciół znajomych było też wielu jego przyjaciół - bo przejął Was ode mnie i bardzo się tym cieszył"- napisała w środę (11 stycznia) Instagramie Anna Dziewit-Meller. Z całej Polski płyną kondolencje, bo Piotr Dziewit był znaną i lubianą postacią w środowisku dziennikarskim. "Wyrazy współczucia", "tak mi przykro", czytamy.

Piotr Dziewit nie żyje. Kim był?

Piotr Dziewit był redaktorem naczelnym "Biuletynu Górniczego". Jak podają Wirtualne Media, jako dziennikarz pracował też w "Trybunie Robotniczej" i śląskim tygodniku "Panorama. Był również dyrektorem biura Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach. Anna Dziewit-Meller przekazała, że pogrzeb Piotra Dziewita odbędzie się 18 stycznia o 14:30 na Cmentarzu Komunalnym w Warszawie.

"Jako że to pogrzeb świecki, odbędzie się on w sali B, nie w kościele. Prosimy o to, by nie przynosić kwiatów, znacznie lepiej będzie przelać datek na hospicjum Caritas przy Krakowskim Przedmieściu. W imieniu moim, mamy i Wojtka bardzo wszystkim dziękuję za te liczne dobre słowa i współczucie. To naprawdę nam pomaga w tych ciężkich chwilach", napisała na Instagramie.

Rodzinie składamy najszczersze kondolencje.