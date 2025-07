Od ponad 35 lat Marcin Miller i jego żona Anna tworzą jeden z najbardziej trwałych związków w polskim show-biznesie. Jednak ten imponujący staż nie oznacza, że zawsze było sielsko i bezproblemowo. Gdy zespół Boys odnosił największe sukcesy, a Miller był w ciągłych rozjazdach, ich relacja zaczęła się sypać.

– przyznał szczerze Marcin Miller w rozmowie ze "Świat i Ludzie".

Jego żona, zmęczona samotnością i brakiem zaangażowania ze strony męża, w końcu postawiła sprawę jasno.

– wspominał Miller.

Dla artysty to był moment refleksji. Zdał sobie sprawę, że może stracić coś znacznie ważniejszego niż sława – rodzinę. To wtedy nastąpił przełom. Żona wokalisty zdecydowała się dać mu drugą szansę, mimo że – jak sam przyznał – wcześniej ją zawiódł.

Choć dziś Marcin Miller z czułością mówi o swojej żonie, nie ukrywa, że sam doprowadził do poważnego kryzysu. Artystyczne życie, częste wyjazdy i łatwy dostęp do pokus sprawiły, że muzyk nie zawsze był wierny. Gdy prawda wyszła na jaw, jego żona przeżyła ogromny cios.

Po zdradzie życie bardzo się zmieniło. Wtedy był taki czas, że na niczym mi nie zależało. Uznałem: co ma być, to będzie. Całe szczęście, że u swego boku miałem i mam tak wspaniałą kobietę. Jakoś to wszystko zniosła. Płakała, przeżywała, ale to bardzo dzielna kobieta