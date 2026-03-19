Marcin Miller stracił bliską osobę. Prawda o rodzinnej tragedii dopiero teraz wyszła na jaw

Utrata kogoś bliskiego to potężny cios, drastycznie zmieniający codzienną rzeczywistość. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku znanych artystów, którzy nieustannie obcują z publicznością i funkcjonują pod czujnym okiem dziennikarzy oraz wiernych fanów. Marcin Miller, zazwyczaj kojarzony z wulkanem pozytywnej energii na scenie, konsekwentnie zachowywał milczenie na temat swoich prywatnych dramatów. Gwiazdor zdecydował się opowiedzieć o trudnych wydarzeniach z domowego zacisza dopiero po upływie dłuższego czasu.

Marcin Miller na scenie od 35 lat

Artysta przyszedł na świat w 1970 roku w niewielkiej miejscowości położonej w okolicach Ełku. Mając zaledwie dwadzieścia lat, powołał do życia formację Boys, która błyskawicznie zawojowała rynek muzyki tanecznej i wyrosła na absolutnego lidera nurtu disco polo. Dorobek Marcina Millera obejmuje ponad dwadzieścia płyt studyjnych, a utwory takie jak „Jesteś szalona” czy „Wolność” zyskały miano pokoleniowych hitów. Wokalista nie ograniczał się wyłącznie do pracy z zespołem, angażując się w solowe przedsięwzięcia i telewizyjne formaty pokroju „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, a wkrótce pojawi się na ekranach w nowej odsłonie programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Marcin Miller opłakuje mamę. Osobisty dramat artysty w cieniu fleszy

Podczas niedawnego wywiadu udzielonego serwisowi „Telemagazyn” słynny muzyk zdobył się na bardzo szczere wyznanie. Marcin Miller potwierdził śmierć swojej mamy, Marii. Wcześniej ukrywał ten bolesny fakt przed medialnym szumem. Piosenkarz nie ujawnił dokładnej daty odejścia rodzicielki, wyraźnie zaznaczając, że nie czuł najmniejszej potrzeby publicznego rozpamiętywania tej tragedii ze światem. Warto przypomnieć, że gwiazdor jeszcze w młodości musiał zmierzyć się z odejściem ojca, Waldemara, któremu zresztą zadedykował jeden ze swoich autorskich utworów.

„Mamy już nie ma, ale nikt o tym nie wiedział. Nie wysprzęglałem się z tego, bo mama zmarła mi, powiedzmy, na moich ramionach. Trochę tamto przeżyłem, ale życie toczyło się dalej” - powiedział.

Gwiazdor disco polo łączył opiekę nad matką z licznymi koncertami

W trakcie tej samej rozmowy muzyk podkreślił, w jaki sposób manewrował między intensywnym grafikiem zawodowym a wymagającą codziennością. Artysta w ogóle nie zrezygnował z aktywności scenicznej, równocześnie sprawując czułą opiekę nad ukochaną mamą i towarzysząc jej nieprzerwanie aż do ostatnich, najtrudniejszych chwil.

„Udzielałem wywiadów, uśmiechałem się, jeździłem, wiesz, na różne programy, i potem musiałem wracać do mieszkania i pomagałem mamie. No i tak po prostu mama odeszła w moich ramionach” - podsumował.

Lider zespołu Boys przyznaje otwarcie, że pomimo dotkliwych kłopotów zdrowotnych stara się całkowicie normalnie funkcjonować. Marcin Miller cierpi na niezwykle uciążliwe bóle kręgosłupa, które w niedalekiej przyszłości wymuszą na nim poddanie się wysoce specjalistycznemu zabiegowi operacyjnemu. Prywatnie wokalista wychował dwóch synów, a od jakiegoś czasu z wielką radością spełnia się również w roli dziadka dla swojego ukochanego wnuka, Michała.

