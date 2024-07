"Dramat" Mroczka na Kaszubach. Włożył szpanerskie galoty, a tu takie coś!

Marcin Mroczek włożył szpanerskie galoty i wparował do wody

Marcin Mroczek aktualnie ma przerwę na planie zdjęciowym "M jak miłość", więc korzysta z wolnego czasu. W tym miesiącu aktor był już na działce u rodziców, gdzie wraz z bratem bliźniakiem przygotował przydomowy park wodny. Atrakcjami był m.in. zardzewiała taczka i wielka beczka, w której sprzedawcy warzyw często trzymają ogórki. W czerwcu z kolei Marcin Mroczek zabrał swoich synów - Ignacego i Kacpra - na spotkanie z zawodnikami piłkarskiej reprezentacji Polski. Miało to miejsce jeszcze przed nieudanym dla naszych piłkarzy Euro 2024. Kolejną część wakacji serialowy Piotrek Zduński z "M jak miłość" spędził na Kaszubach. Aktor włożył szpanerskie galoty marki Calvin Klein i wparował do wody. Niestety tego dnia pogoda nie rozpieszczała wypoczywających.

Marcin Mroczek pływa i nurkuje na Kaszubach. Gwiazdor "M jak miłość" nie przestraszył się pogody

Dla gwiazdora "M jak miłość" to musi być niezły "dramat". Zapewne szykował się na upały, a tu takie coś! - Dzisiaj u nas temperatura spadła do 18 °C. No kurde gdzie to lato i 35? Tak źle i tak nie dobrze - skwitował Marcin Mroczek w podpisie do filmiku, który zamieścił na Instagramie. Aktor udowodnił jednak, że taka niezbyt letnia pogoda nie jest mu straszna i odważnie, oczywiście w markowych galotach, wszedł do kaszubskiej wody. Mało tego, gwiazdor zrobił kilka kroków i po chwili zaczął pływać żabką. Nie stronił nawet od nurkowania! Na pogodę narzekali także obserwujący profil aktora internauci. - Bo w Polsce nigdy nie może być normalne lato, czyli przez cały czas jakieś 24-27, tylko albo 35 albo od razu 16 - stwierdziła pani Aleksandra. Coś w tym jest... Pozostaje cieszyć się tym, co jest, bo już w sierpniu Marcin Mroczek powróci na plan "M jak miłość", o czym informowała jego serialowa żona, czyli Katarzyna Cichopek. - Koniec zdjęć! Zaczynamy urlop. Na plan @mjakmilosc.official wrócimy w sierpniu. Życzymy Wam wspaniałych wakacji! #serial #wakacje #urlop #naplanie - pisała 12 lipca na Instagramie aktorka.

