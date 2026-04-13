Marcin Mroczek znów zakochany? Chwytał za biodro bez skrępowania!

Marcin Mroczek znów zakochany?
W sierpniu ubiegłego roku małżeństwo Marcina Mroczka ostatecznie dobiegło końca po 12 latach. Aktor 8 miesięcy po rozwodzie chyba odnalazł szczęście. Fotograf zauważył go u boku pięknej kobiety w jednej z warszawskich kawiarni. Nie szczędzili sobie czułości!
Atrakcyjna Brunetka u boku Marcina Mroczka
Atrakcyjna brunetka była wyraźnie w świetnym humorze. Przy herbacie z Marcinem Mroczkiem odrzucała włosy do tyłu i zaśmiewała się w głos. Po wyjściu z lokalu mocno się zbliżyli, a w kierunku parkingu udali się objęci jak nastolatki. Gwiazdor "M jak Miłość" chwytał kobietę za biodro, a nawet... za pupę! Para w wyśmienitych nastrojach nawet gdy zauważyła, że jest fotografowana, nie mogła się od siebie oderwać. Zupełnie jakby chcieli pochwalić się światu swoim szczęściem! Po skonsumowaniu wspólnie napojów i innych pyszności udali się razem na zakupy. Czyżby aktor i tata dwóch synów - Ignacego i Kacpra, znów był zakochany?
Mroczek i Muranowicz: Kiedy i czemu się rozstali?
Plotki o kryzysie w małżeństwie Marleny Muranowicz i Marcina Mroczka pojawiały się od 2024 roku, a 11 marca 2025 roku żona gwiazdora "M jak Miłość" złożyła w sądzie papiery rozwodowe. Ostatecznie para rozwiodła się 8 miesięcy temu - 26 sierpnia 2025roku, mając za sobą niemal 12 lat małżeństwa i 17 lat związku!
Ex-małżeństwo od dawna nie mieszka ze sobą, ale dzielą się opieką nad synami - teraz chłopcy mają 10 i 9 lat.
- W naszym małżeństwie każdy dzień jest wyjątkowy. Wciąż jesteśmy w sobie zakochani. Do tego mamy wspaniałe dzieci, więc naprawdę niczego więcej nie potrzeba nam do szczęścia. Kluczem do sukcesu w miłości są szczere uczucie i wzajemne zaufanie
- opowiadała żona Mroczka w rozmowie z "Twoim Imperium". Cóż - sądząc po zdjęciach teraz Mroczek ma "wyjątkowe" dni z kimś innym.