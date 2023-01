Skrzynecka i Gąsowski trafią do śniadaniówki Polsatu?

Marta Manowska jest gwiazdą TVP. Dziennikarka szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów, prowadząc takie programy jak "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości". Sympatyczna prezenterka słynie także z dobrego serca, niejednokrotnie udzielając się w różnych akcjach charytatywnych, za co zresztą została uhonorowana przez "Twój Styl" podczas 13. edycji plebiscytu "Gwiazdy Dobroczynności". Tym razem Manowska postanowiła pilnie pojechać do szpitala, by wesprzeć jednego z tamtejszych pacjentów. Opublikowała w mediach społecznościowych poruszający apel, w którym prosi o pomoc. Sprawa jest poważna. Znamy szczegóły, znajdziecie je poniżej.

Marta Manowska pojechała do szpitala. Prosi o pilną pomoc, sprawa jest poważna

Marta Manowska wrzuciła na Instagrama zdjęcie, które dowodzi, że pojawiła się w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, na oddziale onkologicznym. Wtulona jest w 17-letniego Oliwiera, jednego z podopiecznych placówki.

"Taki Jeden mi się na oddziale przypałętał i nie chce się odczepić. Lubię Go za to, że jest ambitny. Uwielbiam za to, jak jest pozytywny. Kocham Jego czarny humor i rozmowy z Nim. Wokół obudowało się na oddziale wspaniałe grono, już chyba mogę tak powiedzieć, przyjaciół. Ostatnio od Mikołaja, przez Gwiazdkę i styczeń spędzamy ze sobą całkiem sporo czasu. Oliwier chce zostać lekarzem, być Herosem", napisała Manowska na Instagramie.

Gwiazda TVP apeluje, by pomóc mu uzbierać kwotę na zakup niezbędnych do życia leków. Oliwier choruje bowiem na nowotwór złośliwy, mięsak z rodziny Ewinga. "Możemy mu pomóc szybko się pozbierać. Ma ku temu wszystko - siłę, zawziętość i upór, przyjaciół. Wspaniałą rodzinę. Do dzieła", zaapelowała Marta Manowska.

