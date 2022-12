Marta Manowska będzie miała cztery wesela! Te pary z "Sanatorium miłości" i "Rolnik szuka żony" wezmą ślub w 2023 roku

Marta Manowska to prowadząca programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", dzięki którym wielu osobom udało się znaleźć drugie połówki. Dziennikarka jest jednym z honorowych gości na każdym ślubie par z wyżej wymienionych produkcji. Manowska bawiła się już na weselu Adama i Marty z 2. edycji "Sanatorium miłości" czy Krzysztofa i Bogusi z 8. edycji "Rolnik szuka żony". W 2023 roku czekają ją aż cztery wesela!

- To był chyba światowy rekord, bo w żadnej edycji na świecie nie powstały cztery pary na pięć w finale "Rolnik szuka żony". I one trwają. Ale to, że już mam zaproszenia na cztery śluby w przyszłym roku, to, że Michał i Ada staną na ślubnym kobiercu, że Kamil i Asia doczekali się dziecka po tak krótkim czasie i są tak szczęśliwi, że też będziemy świętować ich ślub w przyszłym roku. Będzie jeszcze ślub Marty i Pawła oraz ślub Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Dla takich momentów warto żyć - powiedziała Manowska w rozmowie z "Faktem".

Marta Manowska ma napięty grafik. W 2023 roku czekają ją cztery wesela

Wiadomo już, że w 2023 roku ślub wezmą Asia i Kamil oraz Ada i Michał z "Rolnik szuka żony", a Marta i Paweł urządzą wesele. Pierwsza z par poznała się na planie 8. edycji. Mimo że nie zaiskrzyło między nimi od razu, pod koniec programu wyznawali już sobie miłość, a w finale Kamil poprosił Joasię o rękę. W październiku 2022 roku zakochani powitali na świecie córeczkę, Tosię. Nieco później, w rozmowie z dziennikarzem "Pytania na śniadanie" wyjawili, że ich ślub odbędzie się we wrześniu 2023 roku. Asia ma już nawet suknię, która wyszła spod ręki znanego projektanta!

Druga z par, Michał i Ada, poznała się za sprawą 9. edycji "Rolnika". Podobnie jak ich poprzednicy w ostatnich odcinkach programu wyznawali sobie miłość, a do zaręczyn doszło na dzień przed finałem. Co ciekawe, Michał nie wybrał, lecz… wylosował list od Ady! Chłopak postanowił, że zaprosi jego autorkę do swojego gospodarstwa bez względu na wszystko. W ten sposób chciał dać szansę szczęściu i udało się! Nie wiadomo jeszcze, kiedy konkretnie zakochani staną na ślubnym kobiercu. Michał wyjawił jednak, że mają już wyznaczoną datę i zarezerwowaną salę.

Trzecia z par, która poznała się na planie 7. edycji "Rolnik szuka żony" jest już po ślubie. Marta i Paweł powiedzieli sobie "tak" w marcu 2022 roku. Uroczystość była skromna, ale zakochani nie zrezygnowali z wesela. Imprezę postanowili przełożyć na 2023, bo w rodzinie Pawła było już zaplanowanych wiele innych przyjęć ślubnych. Para chce zaprosić około 120 osób i wyznaczając odległy termin mieli nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje im planów. Uroczystość podobno ma odbyć się w czerwcu.

Latem 2023 roku na ślubnym kobiercu również Iwona i Gerard z 2. edycji "Sanatorium miłości". Piękna seniorka niemal od razu wpadła mężczyźnie w oko. W lipcu 2021 roku Gerard poprosił Iwonę o rękę! Huczna impreza urodzinowa seniora szybko przeistoczyła się w przyjęcie zaręczynowe.

