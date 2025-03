Marta Manowska to nie tylko gospodyni popularnego programu "Rolnik szuka żony", ale także uwielbiana przez wszystkich seniorów prowadząca "Sanatorium miłości" czy "The Voice Senior". Wszystkie programy z jej udziałem są prawdziwymi hitami, które w TVP robią naprawdę niezłą oglądalność.

Marta Manowska ogłosiła w sieci radosne wieści

Gwiazda podzieliła się niedawno ekscytującą wiadomością. Marta Manowska na swoim Instagramie ogłosiła, że już wkrótce ruszają castingi do nowej edycji popularnego reality show "Sanatorium miłości". Produkcja nie zwalnia tempa i już przygotowuje kolejne emocjonujące odcinki, które mają pojawić się na antenie w 2026 roku.

Program "Sanatorium miłości" cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając przed telewizory tysiące widzów. Jego wyjątkowość polega na tym, że daje szansę osobom w dojrzałym wieku na odnalezienie miłości, przyjaźni i nowych życiowych doświadczeń. Co roku uczestnicy przeżywają w sanatorium niezapomniane chwile, a ich historie wzruszają do łez.

Manowska w swoim wpisie zachęciła do zgłaszania się osób, które chciałyby wziąć udział w tej niezwykłej przygodzie. Według zapowiedzi nowe odcinki "Sanatorium miłości" pojawią się w telewizji w 2026 roku. Choć do ich emisji pozostało jeszcze sporo czasu, proces rekrutacji rozpocznie się już wkrótce. Osoby zainteresowane udziałem mogą wysyłać swoje zgłoszenia do produkcji i liczyć na to, że to właśnie ich historia zostanie pokazana w kolejnym sezonie programu.

Ruszył casting do 8. serii "Sanatorium miłości". Info w relacji. Ja już czekam. Puszczajcie info w świat - ogłosiła zachwycona Manowska.

