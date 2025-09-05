Marta Nawrocka w czerni u papieża. Stylistka zwraca uwagę na fryzurę

Na Dziedzińcu św. Damazego w Watykanie prezydentowi towarzyszyła oczywiście żona Marta Nawrocka, która postawiła na zgodną z watykańską etykietą stylizację w czerni. Pierwsza dama miała na sobie długą spódnicę maxi oraz krótki, dopasowany żakiet z długim rękawem. Całość uzupełniła szpilkami i czarnym koronkowym welonem.

Tak wyglądała Marta Nawrocka u papieża

To właśnie wybór tej kreacji wzbudził najwięcej komentarzy. Jeszcze dzień wcześniej media żywo dyskutowały o granatowym garniturze, w którym Marta Nawrocka odwiedziła bazylikę św. Piotra. Teraz stylizację pierwszej damy na audiencji u papieża Leona XIV oceniła specjalnie dla Pudelka Dorota Goldpoint, projektantka i stylistka, która przez lata współpracowała z byłą już pierwszą damą Agatą Dudą.

Uważam, że Pani Prezydentowa na dzisiejszą wizytę u papieża wybrała bardzo właściwą stylizację. Sylwetka wyglądała dobrze. Był to króciutki dopasowany żakiet z szerszą spódnicą o bardzo dobrej długości

- powiedziała Goldpoint.

Stylistka zwróciła uwagę na kilka szczegółów

Choć całość stylizacji Marty Nawrockiej wypadła korzystnie, stylistka zwróciła uwagę na kilka szczegółów, które przykuły jej uwagę.

Mam uwagę, że spódnica mogłaby być mniej obfita. Choć wygląda to nieźle i trochę bym podwyższyła dekolt

- stwierdziła Goldpoint.

Marta Nawrocka znów wyglądała ładnie. "Włosy upięte"

Poza tą uwagą Goldpoint była pełna uznania dla innych detali w stroju pani prezydentowej.

Czarne, cieniutkie rajstopy, bardzo dobre i bardzo delikatne buty, włosy upięte... Uważam, że wszystko bardzo ładnie się prezentowało

– podsumowała stylistka.

