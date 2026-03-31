Marta Wierzbicka o przerażających objawach i diagnozie. "Nie byłam w stanie mówić". Co się stało?

Marta Wierzbicka opowiedziała o niepokojących objawach. To stało się w pracy

Marta Wierzbicka-Sokolik wróciła wspomnieniami do trudnego momentu w swoim życiu, kiedy jej organizm wyraźnie dał sygnał, że potrzebuje pomocy. Objawy pojawiły się nagle - i to w pracy.

Był taki moment, kiedy mój organizm dość mocno dał mi znać, że muszę się sobą zająć. Na planie zdjęciowym zdrętwiała mi żuchwa i nie byłam w stanie mówić

- mówiła Marta Wierzbicka-Sokolik w wywiadzie dla Plejady.

Aktorka przyznała, że sytuacja była dla niej kompletnie niezrozumiała i bardzo stresująca. Jak dodała:

Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Trwało to trzy dni. Potem okazało się, że to wszystko przez moje stany lękowe, że mam nerwicę lękową. Nie byłam nią zdziwiona.

Choć diagnoza mogła być dla wielu szokiem, Marta Wierzbicka-Sokolik przyznała, że w jej przypadku była raczej potwierdzeniem wcześniejszych przeczuć. Aktorka szybko zdecydowała, że musi zadbać o siebie kompleksowo - rozpoczęła psychoterapię i leczenie farmakologiczne. Zdecydowała się też zwolnić tempo życia. Gwiazda w Plejadzie zaznaczyła, że dziś ma większą świadomość swojego stanu i potrafi reagować, kiedy pojawiają się trudniejsze momenty.

Marta Wierzbicka udała się na terapię

Aktorka nie ukrywa, że przez lata zmagała się z brakiem pewności siebie i trudnościami w stawianiu granic. Pomocą okazała się terapia.

Od 20. roku życia uczęszczałam na taką coachingową terapię, która z pewnością także mi w tym pomogła. Mam też za sobą półtoraroczną psychoterapię, którą zakończyłam w zeszłym roku

- powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Choć dziś aktorka czuje większą kontrolę nad swoim życiem i emocjami, przyznaje, że nerwica lękowa wciąż potrafi dać o sobie znać. Różnica polega jednak na tym, że teraz wie, jak reagować.

Ale dziś potrafię już szybko zareagować i odpędzić te kłębiące się w mojej głowie myśli, które są wytworem mojego mózgu i nie mają nic wspólnego z rzeczywistością

- skwitowała w wywiadzie.

