Ogień na Instagramie! Wierzbicka w samej bieliźnie zachwyciła fanów!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-10-10 12:54

Marta Wierzbicka znów przyciągnęła uwagę internautów. Aktorka, znana z serialu "Na Wspólnej", opublikowała w mediach społecznościowych odważne nagranie, na którym pozuje w skąpej bieliźnie. Choć to część współpracy z popularną marką, nie da się ukryć, że filmik rozpalił jej wiernych fanów.

Od kiedy Marta Wierzbicka pojawiła się w serialu "Na Wspólnej", jej kariera nabrała tempa. Rola przyniosła jej status jednej z najbardziej rozpoznawalnych młodych aktorek. Dziś, po latach na ekranie, Marta nie tylko rozwija swoje aktorskie portfolio, ale też z powodzeniem działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już prawie 300 tysięcy osób, które z niecierpliwością czekają na kolejne publikacje.

Zobacz też: Szczuplutka Marta Wierzbicka odsłoniła obojczyki. W sieci burza. "Zawsze będzie coś źle"

Marta Wierzbicka w skąpej bieliźnie szaleje w sieci

Choć Wierzbicka nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, jej najnowsze nagranie przebiło wszystko, co dotychczas publikowała. Aktorka wzięła udział w kampanii promującej znaną markę bielizny i w ramach współpracy zamieściła w swojej relacji filmik, który momentalnie wzbudził zainteresowanie internautów.

Na krótkim klipie Marta prezentuje zmysłowy komplet. Koronkowa bielizna podkreśla jej sylwetkę, a odważne pozy, świetnie prezentują, że aktorka czuje się przed kamerą wyjątkowo swobodnie. Całość została utrzymana w klimacie eleganckiego minimalizmu.

Zobacz też: Rano koszyk na głowie, wieczorem obuwie na grzyby w roli głównej. Jej stylizacje z Sopotu komentuje cała Polska

Fani nie kryli zachwytu. W komentarzach pod postem pojawiły się dziesiątki komplementów - od słów uznania za profesjonalizm po pochwały dla jej pewności siebie i seksownego wyglądu.

Tylko się nie przezięb! - napisał Mateusz Banasiuk.

Wierzbicka od dawna podkreśla, że lubi czuć się dobrze we własnym ciele. Wielokrotnie mówiła w wywiadach, że nauczyła się akceptować siebie i przestała przejmować się opinią innych. W jej mediach społecznościowych można znaleźć nie tylko zawodowe projekty, ale też prywatne momenty z podróży czy codziennego życia.

Zobacz też: Wszyscy patrzyli tylko na jedno. Tak ubrana przyszła na wielką galę

Zobacz naszą galerię: Ogień na Instagramie! Wierzbicka w samej bieliźnie zachwyciła fanów!

Ogień na Instagramie! Wierzbicka w samej bieliźnie zachwyciła fanów!
20 zdjęć
Sonda
Chcesz zobaczyć Martę Wierzbicką w innym serialu niż "Na Wspólnej"?
Marta Wierzbicka wyszła za mąż! Wybrała skromną suknię i gigantyczny tort
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA WIERZBICKA