Ogień na Instagramie! Wierzbicka w samej bieliźnie zachwyciła fanów!

Od kiedy Marta Wierzbicka pojawiła się w serialu "Na Wspólnej", jej kariera nabrała tempa. Rola przyniosła jej status jednej z najbardziej rozpoznawalnych młodych aktorek. Dziś, po latach na ekranie, Marta nie tylko rozwija swoje aktorskie portfolio, ale też z powodzeniem działa w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi już prawie 300 tysięcy osób, które z niecierpliwością czekają na kolejne publikacje.

Marta Wierzbicka w skąpej bieliźnie szaleje w sieci

Choć Wierzbicka nie boi się eksperymentować z wizerunkiem, jej najnowsze nagranie przebiło wszystko, co dotychczas publikowała. Aktorka wzięła udział w kampanii promującej znaną markę bielizny i w ramach współpracy zamieściła w swojej relacji filmik, który momentalnie wzbudził zainteresowanie internautów.

Na krótkim klipie Marta prezentuje zmysłowy komplet. Koronkowa bielizna podkreśla jej sylwetkę, a odważne pozy, świetnie prezentują, że aktorka czuje się przed kamerą wyjątkowo swobodnie. Całość została utrzymana w klimacie eleganckiego minimalizmu.

Fani nie kryli zachwytu. W komentarzach pod postem pojawiły się dziesiątki komplementów - od słów uznania za profesjonalizm po pochwały dla jej pewności siebie i seksownego wyglądu.

Tylko się nie przezięb! - napisał Mateusz Banasiuk.

Wierzbicka od dawna podkreśla, że lubi czuć się dobrze we własnym ciele. Wielokrotnie mówiła w wywiadach, że nauczyła się akceptować siebie i przestała przejmować się opinią innych. W jej mediach społecznościowych można znaleźć nie tylko zawodowe projekty, ale też prywatne momenty z podróży czy codziennego życia.

