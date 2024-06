Wszyscy patrzyli tylko na jedno. Tak ubrana przyszła na wielką galę

W warszawskim Teatrze Kamienica miało miejsce nie byle jakie wydarzenie, a Benefis 50-lecia pracy artystycznej Elżbiety Jarosik, na który tłumnie przybyły największe polskie sławy. Wśród obecnych można było znaleźć: Annę Muchę, Grażynę Wolszczak, Joannę Liszowską, Agnieszkę Dygant, Izabelę Kunę, Joannę Kurowskę, Annę Korcz czy wspomnianą już wcześniej Martę Wierzbicką.

Marta Wierzbicka w kontrowersyjnej sukience

Marta Wierzbicka na wydarzeniu pojawiła się w brzoskwiniowej sukience, która na przodzie miała spore marszczenie. Z boku sukienka gwiazdy miała dość dużej rozcięcie, przez które widać było długą nogę aktorki. Kiedy gwiazda "Na Wspólnej" pozowała na ściance, zaprezentowała fotoreporterom oraz zgromadzonym gościom swój biust! Okazało się bowiem, że nie miała tego dnia stanika.

Na uwagę zasługują również buty aktorki. Mara doskonale zna się na trendach, dlatego dnia postawiła na tak zwane szpilki kaczuszki. Model, który miała na nogach, doskonale współgrał z brzoskwiniową kreacją.

Marta Wierzbicka zachwyca w mediach społecznościowych

Marta Wierzbicka to jedna z tych gwiazd, które doskonale odnajduje się w mediach społecznościowych. Aktorkę na samym instagramowym koncie obserwuje ponad 280 tysięcy osób. To właśnie tam gwiazd udostępnia zdjęcia oraz nagrania, na których prezentuje, jak wygląda jej praca oraz życie prywatne. Niedawno chwaliła się wyjazdem do Francji czy Włoch. Prowadząc tak chętnie oglądany profil w sieci, gwiazda może liczyć także na liczne współprace. Marki kosmetyczne czy modowe biją się o to, by pojawić się na jej koncie.

