Martyna Wojciechowska o sprawie Kamilka z Częstochowy: "Kamilku, przepraszam Cię" Jej słowa łamią serce

Lekarze przez kilka tygodni walczyli o życie ośmiolatka. Niestety, 8 maja chłopiec zmarł. Znane Polki apelują o to, by nie było znieczulicy w narodzie, która doprowadza do wielu tragedii, których można było uniknąć. Głos w sprawie zabrały już między innymi: Joanna Racewicz, Małgorzata Kożuchowska czy Anna Lewandowska. Teraz poruszający post opublikowała Martyna Wojciechowska. Jej słowa wyciskają łzy. Zobaczcie, co napisała.

Martyna Wojciechowska o śmierci Kamilka. "Kamilku, przepraszam Cię".

Martyna Wojciechowska w poście w swoich mediach społecznościowych nie szczędziła gorzkich słów. Mówi wprost o tym, że zawiedliśmy jako państwo i jako system. Mówi również o tym, że społeczeństwo milczało i odwracało wzrok od tej sprawy.

- Zawiedliśmy na całej linii. Jako państwo, przez nieskuteczny system opieki nad dziećmi. I jako społeczeństwo, bo tyle osób milczało i odwracało wzrok. A czasem wystarczy JEDEN MĄDRY I ODPOWIEDZIALNY DOROSŁY. Wujek, sąsiad, sąsiadka, nauczyciel, pani w sklepie, przypadkowy przechodzień. WSZYSCY odpowiadamy za bezpieczeństwo najmłodszych. To my mamy ich chronić. Kamilku, przepraszam w imieniu dorosłych za to, że Cię zawiedliśmy M. Choć piszę to z krańca świata, to sercem i myślami jestem teraz w Polsce - pisze Wojciechowska.

W sobotę, o 13.00 na cmentarzu Kule w Częstochowie odbędzie się ostatnie pożegnanie Kamilka z Częstochowy.

