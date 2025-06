Maryla Rodowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Od wielu lat obecna na scenie, zdobyła serca pokoleń słuchaczy swoimi przebojami takimi jak "Małgośka" czy "Niech żyje bal". Pomimo upływu lat nie zwalnia tempa – koncertuje, nagrywa nowe piosenki i angażuje się w różne projekty artystyczne.

Zobacz też: Festiwal w Opolu. Ultrałatwy QUIZ sentymentalny. Dopasuj przebój do wykonawcy. Rodowicz, Budka Suflera, Niemen i inni

Maryla Rodowicz boi się o swój botoks

Przez ostatnie lata przeszła wyraźną przemianę wizualną, która nie uszła uwadze mediów i fanów. Maryla zrzuciła kilkanaście kilogramów, co było efektem zmiany stylu życia i zdrowych nawyków. Choć często pojawiają się spekulacje dotyczące ingerencji medycyny estetycznej, sama piosenkarka podchodzi do tego z dystansem i humorem.

Choć życie Maryli Rodowicz wydaje się być nieustannie na świeczniku artystka stara się zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Na swoich mediach społecznościowych często pokazuje fragmenty codzienności. Nie brakuje też momentów, które pokazują, że bycie gwiazdą estrady to nie tylko przyjemności. Niedawno na swoim instagramowym koncie dodała wpis, w którym napisała, że jest w Rudzie Śląskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że na dworze panował straszny upał, a Rodowicz bała się, że... jej botoks się rozpuści.

Jestem w Rudzie Śląskiej. Na zewnątrz straszny upał. Zaraz wychodzę na scenę, czy mi się botoks nie rozpuści? - napisała wyraźnie zdenerwowana gwiazda.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość skomentowała, że artystka nie wygląda na swój wiek: "80 lat a wygląda na 40", inni z kolei pisali, żeby Maryla Rodowicz się trzymała: "Niech się Pani trzyma!".

Czy Maryla Rodowicz przejdzie na emeryturę?

Maryla Rodowicz, mimo że otrzymuje emeryturę z ZUS, nie planuje rezygnować z pracy. W wywiadach zaznacza, że wysokość świadczenia jest niewystarczająca, by pokryć codzienne koszty życia. Dlatego postanowiła dalej być aktywna zawodowo i kontynuować swoją muzyczną karierę, by zapewnić sobie stabilność finansową. Dla niej praca to nie tylko źródło utrzymania, ale także źródło satysfakcji i spełnienia.

Zobacz też: Wybory prezydenckie 2025. Maryla Rodowicz wkracza do akcji na ostatniej prostej! Niesamowita nagroda za głosowanie

Zobacz naszą galerię: Maryla Rodowicz z torebką za kilkanaście tysięcy złotych. Jeszcze niedawno narzekała na emeryturę!

Sonda Wyobrażasz sobie Sylwestra bez Maryli Rodowicz? Nie Nie Nie