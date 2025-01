Maryla Rodowicz ma żal do Telewizji Polskiej. "Oni mnie zupełnie skreślili"

W sobotę 4 stycznia w TVP2 zobaczyliśmy 1. odcinek 6. edycji "The voice senior". W jury zasiadły aż same nowe osoby. Tym razem w roli trenerów nie zobaczyliśmy nikogo z poprzedniego sezonu. Marylę Rodowicz, Alicję Węgorzewską, Tomasza Szczepanika i Halinę Frąckowiak zastąpiły inne, także znane nazwiska.

W fotelach jury "The Voice Senior" zasiadają teraz debiutujący w roli trenerów: Małgorzata Ostrowska, Robert Janowski i Tatiana Okupnik oraz Andrzej Piaseczny, którego widzowie oglądali w pierwszej oraz w drugiej edycji programu.

Decyzja nowych władz stacji dotknęła szczególnie Marylę Rodowicz, która od wieli lat była z nią związana i występowała podczas wszystkich najważniejszych imprez. W jednym z wywiadów gorzko stwierdziła, że została "wyoutowana" przez TVP". Gwiazdy zabrakło również podczas ubiegłego festiwalu w Opolu.

Maryla Rodowicz do całej tej sytuacji odniosła się kilka miesięcy temu w rozmowie z "Faktem". Na początku zaznaczyła, że była jurorką w zaledwie trzech edycjach, a w amerykańskim odpowiedniku programu jurorzy nie są tak często zmieniani, jak w polskiej edycji. Opowiedziała również, w jaki sposób podziękowano jej za kilkuletnią współpracę. Producenci wysłali jej bukiet kwiatów z wydrukowanymi podziękowaniami. Taka forma nie przypadła jej zbytnio do gustu.

Obecnie Maryla związała się ze stacją Polsat. Wystąpiła m.in. podczas koncertu kolęd czy imprezy sylwestrowej. W niedawnej rozmowie z Plejadą wróciła do tematu "The Voice Senior".

Mimo animozji z nowymi władzami stacji, w stosunku do samego programu ma ciepłe uczucia.

Bardzo lubię "The Voice Senior" i każdego "Voice'a", bo jest to tak emocjonujące oglądać artystów, którzy walczą o karierę. To jest bardzo ciekawe - dodała Rodowicz.