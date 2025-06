Marzena Kipiel-Sztuka miała pogrzeb, jakie się nie zdarzają. Nie było trumny ani księdza, ale to nie koniec. W niebo poleciały balony

Marzenia Kiepiel-Sztuka zmarła 9 czerwca zeszłego roku, a 13 czerwca, po zaledwie 4 dniach, odbył się jej pogrzeb. Fani gwiazdy, którą wszyscy znali jako Halinkę ze "Świata według Kiepskich", byli w szoku. Wiele osób nie miało pojęcia o tym, że aktorka przed śmiercią chorowała, a przez ostatnie miesiące żyła w hospicjum. W tym trudnym czasie, pomimo choroby, która okazała się silniejsza, udało jej się zaplanować swój własny pogrzeb!

Ostatnie pożegnanie Kipiel-Sztuki było wyjątkowe i ze względu na oprawę, i dlatego, że pochówek aktorki został dokonany zgodnie z jej oczekiwaniami.

Marzena Kipiel-Sztuka odeszła w czerwcu 2024 r. Miała tylko 58 lat! Nie doczekała swoich 59. urodzin, które obchodziłaby w październiku. Miała nadzieję, że uda jej się zwalczyć chorobę i do końca robiła, co mogła, aby tak się stało.

Gdy zamieszkała w hospicjum, ćwiczyła regularnie. To było niesamowite, jak jeździła na rowerku stacjonarnym. Śmiała się, że do Warszawy już kilka razy dojechała i że jeszcze ma wiele do zrobienia. Nie dawała się chorobie. Lekarze i cały personel bardzo o nią dbali i wspierali, jak zresztą o wszystkich naszych pensjonariuszy, ona zaś raczyła nas barwnymi opowieściami, a potrafiła mówić ciekawie godzinami - wspominała pracownica hospicjum.