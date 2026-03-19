Maserak namawia Grzeszczak do występu w "Tańcu z gwiazdami". Artystka podała konkretny powód odmowy

Gwiazdy, które nie wystąpiły w "Tańcu z gwiazdami"

Od początku emisji programu w "Tańcu z gwiazdami" wzięły udział setki znanych postaci z polskiego i zagranicznego show-biznesu. Potencjał tego telewizyjnego hitu wydaje się nie mieć końca, gdyż twórcy wciąż dysponują długą listą wymarzonych uczestników, a każdego roku popularność zdobywają nowe twarze. Stacja Polsat dostrzegła również rosnącą siłę internetu, zapraszając od kilku sezonów do rywalizacji na parkiecie popularnych influencerów.

Rafał Maserak zachęca Sylwię Grzeszczak do udziału w "Tańcu z gwiazdami"

Sylwia Grzeszczak jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd, które do tej pory omijały parkiet "Tańca z gwiazdami". Artystka, która na co dzień nie stroni od aktywności fizycznej, pojawiła się ostatnio na turnieju tanecznym, gdzie zawodnicy prezentowali układy do jej utworów. W imprezie uczestniczył także Rafał Maserak, który publicznie zaprosił wokalistkę do programu, w którym pełni funkcję jurora. W wywiadzie dla Eski ocenił jej predyspozycje do tańca towarzyskiego.

Nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi, więc gdzieś tam w głębi duszy liczę na to i bardzo chciałbym zobaczyć Sylwię. Wiem, że wiele osób też. Gdy zapytałem publiczności, która była na hali podczas Pucharu Polski w Tańcu Towarzyskim, wszyscy skandowali 'tak'. Sylwia się nadaje [do tańca]. Wszyscy się nadają. Kwestia tego, co mamy w głowie - czy chcemy, czy nie chcemy - powiedział reporterowi Eski.

Sylwia Grzeszczak wyjaśnia, dlaczego nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"

Od ponad dziesięciu lat Sylwia Grzeszczak utrzymuje pozycję jednej z najbardziej zapracowanych wokalistek w Polsce. To właśnie natłok obowiązków związanych z intensywną karierą muzyczną jest główną przyczyną, dla której artystka nigdy nie przyjęła propozycji udziału w "Tańcu z gwiazdami". Piosenkarka miała jednak okazję uświetnić program swoim wokalnym występem.

Zdecydowałam się tam zaśpiewać! Wiesz co, chyba nie miałam na to czasu, bo zajęłam się muzyką, tworzeniem kompozycji i nie znajduję go na wszystko. Stawiam na priorytety. Przedstawiam siebie poprzez śpiewanie i granie na fortepianie. Na ten moment nie potrzebuję tańca, bo i tak w teledyskach próbuję go sobie jakoś delikatnie przemycić - powiedziała w 2024 roku w rozmowie z Eską.

