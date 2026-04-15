Mastercard OFF CAMERA: Ogłoszono nominacje do prestiżowych nagród! Kto ma szansę na wygraną?

Mastercard OFF CAMERA: Poznaliśmy nominacje w aktorskich kategoriach

Kino niezależne to przestrzeń, w której nie ma miejsca na kompromisy, a główną rzeczą wartą uwagi jest autentyczność. Podczas 19. edycji festiwalu Mastercard OFF CAMERA oczy wszystkich zwrócone są na tych, którzy swoją obecnością na ekranie lub wizją za kamerą potrafią zdefiniować emocje całej generacji.

To właśnie tutaj, w sercu Krakowa, co roku przekonujemy się, że siła filmu nie drzemie w wielomilionowych budżetach, lecz w odwadze twórców do ukazania ludzkiej natury. Tegoroczne nominacje aktorskie oraz wyróżnienia Female Voice to nie tylko lista nazwisk – to starannie wyselekcjonowany kalejdoskop artystów, którzy rzucili wyzwanie schematom, by opowiedzieć nam o nas samych w sposób dotkliwy i elektryzujący.

Tegoroczne zestawienie to dowód na to, że polskie kino znajduje się w fascynującym momencie – tuż obok doświadczonych nazwisk pojawiają się debiutanci, którzy bez kompleksów przejmują ekran i narzucają własne zasady gry. Jury stanie przed wyjątkowo trudnym wyborem, bo nominowane role to nie tylko popisy rzemiosła, ale przede wszystkim ryzykowne, osobiste podróże, które zostają w widzu na długo.

Zobacz również: Mia Wasikowska jak pensjonarka, Agnieszka Hyży pod krawatem, show skradła była gwiazda "Klanu"

Najlepsza Aktorka

Kategoria Najlepsza Aktorka to w tym roku zestawienie niezwykłych osobowości, które w swoich filmach budują światy oparte na skomplikowanych relacjach i wewnętrznej sile.

Monika Frajczyk („Dobry chłopiec”) – aktorka, która po raz kolejny udowadnia, że potrafi zagrać „pomiędzy” słowami, wnosząc do filmu niezwykłą dawkę autentyzmu i naturalności.

Agnieszka Grochowska („Brat”) – tworzy przejmujący portret matki rozpiętej między bolesną przeszłością a desperacką próbą zbudowania nowego życia. Jej kreacja to studium determinacji i lęku, które staje się emocjonalnym fundamentem tej trudnej, rodzinnej opowieści.

Marta Nieradkiewicz („Trzy miłości”) – brawurowo wciela się w postać kobiety odzyskującej wolność, która nie boi się swojej seksualności i pragnień. Z niezwykłą odwagą balansuje między euforią nowego romansu a narastającym niepokojem bycia osaczaną, tworząc portret nowoczesny i nieprzyzwoicie prawdziwy.

Anita Sokołowska („Miłe kobiety”) – jako Milena, zapracowana prawniczka, tworzy niezwykle bliski widzowi portret kobiety stanowiącej fundament wielopokoleniowej rodziny. Z wielką czułością i siłą pokazuje, jak w codziennym trudzie jej bohaterka odkrywa w sobie „supermoce”, o których istnieniu wcześniej nie miała pojęcia.

Zofia Wichłacz („Zima pod znakiem wrony”) – z właściwą sobie lekkością buduje postać zagadkową, pozostając w pamięci widza jako symbol niepokoju tamtych dni.

Zobacz również: Jan Englert szczerze o środowisku filmowym. Jednego określenia nie znosi

Najlepszy Aktor

Nominowani aktorzy w tym roku pokazują, że męskość na ekranie nie jest jednowymiarowa – bywa pogubiona, waleczna, a czasem przejmująco cicha.

Andrzej Chyra („Klarnet”) – mistrz polskiego kina w formie, która zachwyca; jego rola jest jak dźwięk instrumentu – precyzyjna, czysta i zapadająca w pamięć.

Marcin Czarnik („Miłe kobiety” / „Trzy miłości”) – nominowany za dwie skrajnie różne kreacje, co potwierdza jego niesamowitą aktorską plastyczność. Z równą wiarygodnością buduje postać w pełnej ciepłego humoru opowieści rodzinnej, jak i tworzy przerażająco precyzyjne studium męskiej obsesji.

Jakub Gierszał („Pojedynek”) – nominowany za rzemieślniczą maestrię w budowaniu roli opartej na psychologicznym niuansie i ogromnej dyscyplinie emocjonalnej. Z niezwykłą charyzmą prowadzi ekranową rozgrywkę, w której każdy gest i spojrzenie stają się polem bitwy.

Andrzej Konopka („LARP. Miłość, trolle i inne questy”, „Zima pod znakiem wrony”) – z równą swobodą odnajduje się w dusznej, kafkowskiej atmosferze, jak i w komediowym przerysowaniu. Po raz kolejny udowadnia, że jest mistrzem budowania postaci niejednoznacznych, wnosząc do każdej roli rzadką prawdę.

Tomasz Ziętek („Wielka Warszawska”) – tworzy niezwykle fizyczną kreację, opartą na wewnętrznym napięciu i magnetyzmie. Z wielką precyzją oddaje proces dojrzewania swojego bohatera, udowadniając, że jest jednym z najciekawszych aktorów swojego pokolenia, potrafiącym nadać gatunkowej roli głęboko ludzki i autentyczny rys.

Mastercard Rising Star

Mastercard Rising Star to miejsce dla debiutantów i młodych talentów, którzy wchodzą do świata kina z ogromną energią. W tym roku kategoria ta została zdominowana przez młodych aktorów, którzy stworzyli kreacje nad wiek dojrzałe.

Bruno Błach-Baar („Ministranci”) – zachwyca naturalnością i odwagą w ukazywaniu skomplikowanego świata dojrzewania. To rola, która wymagała ogromnej wrażliwości.

Tobiasz Wajda („Ministranci”) – buduje postać, która przykuwa uwagę od pierwszej minuty. Jego ekranowa inteligencja i instynkt stawiają go w rzędzie najciekawszych nazwisk młodego pokolenia.

Filip Wiłkomirski („Brat”) – młody aktor, który swoją grą potrafi skraść każdą scenę, zapowiadając narodziny nowej gwiazdy polskiego ekranu.

Female Voice Award

Nagroda Female Voice, przyznawana we współpracy z Mastercard i BNP Paribas, celebruje kobiety, które mają odwagę kreować filmową rzeczywistość na własnych zasadach. To nie tylko nagroda za talent, ale za „głos”, który jest słyszalny i ważny.

Kasia Adamik (reżyserka, scenarzystka, „Zima pod znakiem wrony”) – za odwagę w zmierzeniu się z prozą Olgi Tokarczuk i zaproponowanie zupełnie nowej perspektywy na stan wojenny. Tworzy kino gatunkowe najwyższej próby, w którym historyczna trauma zamienia się w fascynujący, psychologiczny labirynt.

Weronika Bilska (operatorka, „Trzy miłości”) – za zmysłowe i prowokujące kadry, które oddają tętno nocnej Warszawy oraz intymność przekraczającą granice ekranu, czyniąc z wizualnej strony filmu narzędzie czystej emocji.

Jolanta Dylewska (operatorka, „Brat”) – za wizualne oddanie dusznego, a zarazem czułego klimatu historii, w której obraz staje się niemal fizycznym zapisem chaosu i nadziei bohaterów.

Ewa Piaskowska (producentka, „Dobry chłopiec”) – za producencką intuicję i odwagę w promowaniu historii nieoczywistych, które niosą powiew świeżości.

Maria Wojtyszko (reżyserka, scenarzystka, „Miłe kobiety”) – za brawurowe przeniesienie teatralnej wrażliwości na ekran i stworzenie wielowymiarowego, czułego portretu kobiecości. Wojtyszko daje swoim bohaterkom prawo do słabości, buntu i humoru, udowadniając, że empatia i intuicja to najpotężniejsze narzędzia zmiany, jakie posiadamy.

Wszystkie te historie, choć tak różne, mają jeden wspólny mianownik: domagają się uwagi i wspólnego przeżywania. Serdecznie zapraszamy na 19. edycję Mastercard OFF CAMERA, która odbędzie się w dniach 24.04-03.05.2026 r., by osobiście doświadczyć tej niezwykłej energii, skonfrontować się z kinem, które nie pozostawia obojętnym i na własne oczy zobaczyć, jak rodzą się wielkie ekranowe kreacje. Do zobaczenia w kinie!

Zobacz również: Głośny romans powraca. Autorka zapowiada zmiany w fabule

Dobrze znasz najsłynniejsze filmy Andrzeja Wajdy? Rozwiąż quiz Pytanie 1 z 10 W którym roku nakręcony został film "Kanał"? 1956 1957 1958 Następne pytanie