Mata miał wypadek samochodowy. Pokazał wstrząsające zdjęcia z miejsca zdarzenia

Mata, popularny raper młodego pokolenia, miał groźnie wyglądający wypadek samochodowy we Włoszech.

Artysta udostępnił wstrząsające zdjęcia z rozbitego auta, które zszokowały fanów.

Mimo poważnych uszkodzeń pojazdu, Mata wyszedł z wypadku bez szwanku – sprawdź, jak skomentował zdarzenie!

Mata miał wypadek samochodowy

Mata, czyli Michał Matczak to jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia. Na jego koncertach pojawiają się tysiące fanów i fanek, którzy również śledzą go w mediach społecznościowych. Idol zaniepokoił swoich obserwatorów zdjęciami, które w ostatnich godzinach zamieścił na swoim Instastories. Jak się okazuje w nocy z piątku na sobotę (1/2 sierpnia 2025 roku), Mata miał wypadek samochodowy. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w Lago di Garda we Włoszech. Raper na Instagramie podzielił się fotografiami rozbitego samochodu, którym się poruszał. Sytuacja wyglądała bardzo poważnie.

Raper pokazał wstrząsające zdjęcia z wypadku

O tym, że Mata miał wypadek samochodowy fani dowiedzieli się bezpośrednio z jego profilu na Instagramie. Raper pokazał swoim obserwatorom zdjęcia z miejsca wypadku, które mogą wiele osób naprawdę zszokować. Na zdjęciach, które raper udostępnił na Instagramie widać przednią szybę samochodu z wbitym metalowym elementem. Fani spekulują, że mógł to być fragment latarni lub siłownik hamulca z ciężarówki. Mimo że przednia szyba pojazdu została doszczętnie zniszczona, a przedmiot częściowo wbił się do środka pojazdu, to na szczęście Mata nie odniósł żadnych obrażeń i najwyraźniej ma się całkiem dobrze. Co więcej, raper podchodzi do tego zdarzenia w żartobliwy sposób - na InstaStory udostępnił zdjęcie klęczącego Skolima w kościele, który w ten sposób okazał wdzięczność za przeżycie niedawnego wypadku samochodowego. Fani artysty wysyłają mu słowa wsparcia i otuchy.

Kim jest Mata?

Mata, właściwie Michał Matczak, to urodzony 14 lipca 2000 roku we Wrocławiu polski raper, wokalista i autor tekstów znany również jako Młody Matczak czy Skute Bobo. Debiutował w 2018 roku koncepcyjnym albumem Fumar Mata, a rok później wydał singiel „Patointeligencja”, który stał się fenomenem internetu, wywołując ogólnopolską dyskusję swoją ostrością i bezkompromisowym spojrzeniem na życie nastolatków z zamożnych rodzin. Mata zdobył m.in. cztery statuetki Popkillerów w 2020 roku w kategoriach “Odkrycie Roku” i “Singiel Roku”.

