Mata w dniu swoich 25 urodzin organizuję "bibę" na Stadionie Narodowym w Warszawie! W piątek, 15 maja 2026 roku zagra swoje najważniejsze utwory w formule "THE BEST OF".

Kim jest Mata?

Występ Maty - Michała Matczaka - na Stadionie Narodowym ma być podsumowaniem jego błyskotliwej kariery. Zaczęło się od kultowych już "Patointeligencji” i "Patoreakcji", ale końca nie widać. Młody muzyk wyraźnie dopiero się rozkręca!

Na pierwszy koncert Maty, który odbył się na lotnisku Bemowo w 2021 roku przyszło ok. 40 tysięcy ludzi. Na PGE Narodowym ten rekord raper pobije lekką rączką, bo najpewniej aż dwukrotnie! Zobacz też: Szok! Mata kupił swoim rodzicom willę z basenem! Ma rozmach

Bilety na koncert Maty na PGE Narodowym, który wydarzy się 15 maja 2026 roku są dostępne w trzech etapach. Dla najwierniejszych fanów przedsprzedaż ruszyła 16 lipca o godzinie 12:00. Ta tura zakończyła się 17 lipca o godz. 12:00, a tego dnia ruszyła przedsprzedaż biletów dla użytkowników aplikacji Żappka. Od 18 lipca trwa oficjalna sprzedaż dla wszystkich na platformie Eventim, ale raczej nie potrwa długo, bo Mata już ogłosił na swoim Instastory, że "zostały ostatnie bilety"!

Ile kosztują bilety i wejściówki na koncert Maty na Narodowym? Płyta - miejsce stojące

2040 TOUR: Płyta Promo – 133,00 zł*

2040 TOUR: Płyta – 199,00 zł*

Płyta Early Entrance (EE)

2040 TOUR: Płyta EE – 299,00 zł*

PREMIUM - Miejsce siedzące

2040 TOUR: PREMIUM – 799,00 zł*

Widok boczny, ograniczony

2040 TOUR: Widok boczny, ograniczony – 299,00 zł*

2040 TOUR: Widok boczny, ograniczony – 279,00 zł*

Miejsce siedzące - Kategoria I

2040 TOUR: Kategoria I – 299,00 zł*

Miejsce siedzące - Kategoria II

2040 TOUR: Kategoria II – 279,00 zł*

Miejsce siedzące - Kategoria III

2040 TOUR: Kategoria III – 249,00 zł*

Miejsce siedzące - Kategoria IV

2040 TOUR: Kat. IV Promo – 133,00 zł*

2040 TOUR: Kategoria IV – 199,00 zł*

Według oficjalnych zapowiedzi na stronie PGE Narodowego:

Wydarzenie ma rangę historycznego momentu, w którym Generacja Z udowadnia swoją artystyczną dojrzałość. Po raz pierwszy wydarzenie na PGE Narodowym jest na taką skalę organizowane przez przedstawiciela tego pokolenia i przede wszystkim dla niego.

