"Lalka" to jedno z najważniejszych dzieł polskiej literatury i zarazem tekst, który od dziesięcioleci inspiruje filmowców oraz twórców teatralnych. Każda kolejna adaptacja wzbudza ogromne emocje - widzowie i krytycy zadają sobie pytanie, czy uda się wiernie oddać klimat XIX-wiecznej Warszawy, a jednocześnie nadać opowieści świeżości, która przyciągnie dzisiejszą publiczność. Najnowszy projekt w reżyserii Macieja Kawalskiego już na etapie przygotowań stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim kinie. Nic dziwnego - obsada robi wrażenie, a każde kolejne ogłoszenie tylko podkręca atmosferę oczekiwania.
Mateusz Damięcki zagra w "Lalce" niepokornego arystokratę
Wiadomo już, że w rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Dorociński - aktor uznawany za jednego z najwybitniejszych w Polsce. Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a obok nich na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd: Marię Dębską, Agatę Kuleszę, Marka Kondrata, Maję Komorowską czy Andrzeja Seweryna. Teraz do tego imponującego grona dołączył także Mateusz Damięcki.
Aktor wcieli się w Kazimierza Starskiego - arystokratę, którego urok osobisty idzie w parze z próżnością i sporą dawką cynizmu. Starski to postać niejednoznaczna, balansująca na granicy wdzięku i wyrachowania. Potrafi oczarować, ale równie łatwo wzbudza niechęć swoją bezczelnością i egoizmem. Sam Damięcki nie kryje, że ta rola będzie dla niego wyzwaniem i przygodą.
Starski? Może i bezczelny, próżny, pewny siebie i interesowny… ale za to najprzystojniejszy ze wszystkich! I jak tu się w nim nie zakochać? - wyjawił Damięcki, cytowany przez profil produkcji w social mediach.
Twórcy produkcji zapewniają, że kreacja Damięckiego będzie świeża, pełna energii i zaskakujących interpretacji. W ich zapowiedziach Starski jawi się jako postać uwodzicielska, sprytna, a przy tym obdarzona tajemniczym urokiem, który nie pozwoli widzowi przejść obok niej obojętnie.
