Mecz na dachu luksusowego wycieczkowca. Ekipa radiowa w sportowym ferworze

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-28 18:06

Za nami kolejny dzień wyjątkowego rejsu w ramach akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026. Po wizytach na Teneryfie, La Palmie i La Gomerze ekipa dotarła na Lanzarote, gdzie postawiła na wzmożoną aktywność fizyczną. Zanim uczestnicy zasiedli do wspólnego kibicowania reprezentacji Polski w piłce nożnej, sami stoczyli zacięty mecz koszykówki, który rozegrano na najwyższym pokładzie potężnego wycieczkowca.

Wyprawa po Atlantyku pod szyldem ESKA Odwołuje Zimę 2026 nie zwalnia tempa. Radiowcy i słuchacze świetnie organizują sobie wolny czas na statku. W miniony czwartek, gdy reprezentacja Polski odnosiła zwycięstwo nad Albanią, cała ekipa śledziła to sportowe wydarzenie w specjalnie przygotowanej strefie kibica. Równocześnie uczestnicy wyjazdu sami postawili na konkretny wysiłek fizyczny i sportową rywalizację.

Zobacz także: Roxie Węgiel zachwyciła zagraniczną publiczność! Nie miała sobie równych na karaoke

Przystanek Lanzarote w ramach ESKA Odwołuje Zimę 2026

Ekipa dotarła na Lanzarote w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Z powodu wietrznej aury panowały dość trudne warunki, ale w odróżnieniu od La Palmy i La Gomery na szczęście obyło się bez opadów deszczu. Mocne podmuchy w ogóle nie zniechęciły Jankesa, BiegPrzemka oraz słuchaczy stacji do rozegrania zaciętego meczu na najwyższym dachu wycieczkowca Costa Fortuna.

Zobacz także: La Palma to prawdziwy raj na ziemi! Razem z Roxie odkryliśmy piękno tej wyspy

Koszykówka na oceanie. Takiej gry na Costa Fortuna jeszcze nie było

Ogromny statek Costa Fortuna zapewnia podróżnym znacznie więcej niż wykwintne restauracje, teatry, baseny i strefy jacuzzi. Na jego pokładzie mieści się również profesjonalne boisko koszykarskie, co natychmiast zauważyli męscy uczestnicy wyprawy. Panowie postanowili zmierzyć się w przyjacielskim sparingu na najwyższym poziomie oceanicznego kolosa. Rozgrywka toczyła się wyłącznie do jednego kosza, a zmaganiom przez cały czas towarzyszyła doskonała atmosfera i mnóstwo szczerego uśmiechu.

Zobacz także: Przebiegł półmaraton na statku! BiegPrzemek udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych

Zobacz więcej zdjęć. Zagraliśmy w kosza na dachu statku!

Eska Odwołuje Zimę 2026
Zagraliśmy w kosza na dachu statku!
Galeria zdjęć 11
QUIZ. Nie tylko Marcin Gortat. Co wiesz o polskiej koszykówce?
Pytanie 1 z 10
Kiedy, po raz ostatni przed długą przerwą, Polska grała na koszykarskich mistrzostwach świata?
