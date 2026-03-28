Mecz na dachu luksusowego wycieczkowca. Ekipa radiowa w sportowym ferworze

Wyprawa po Atlantyku pod szyldem ESKA Odwołuje Zimę 2026 nie zwalnia tempa. Radiowcy i słuchacze świetnie organizują sobie wolny czas na statku. W miniony czwartek, gdy reprezentacja Polski odnosiła zwycięstwo nad Albanią, cała ekipa śledziła to sportowe wydarzenie w specjalnie przygotowanej strefie kibica. Równocześnie uczestnicy wyjazdu sami postawili na konkretny wysiłek fizyczny i sportową rywalizację.

Przystanek Lanzarote w ramach ESKA Odwołuje Zimę 2026

Ekipa dotarła na Lanzarote w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Z powodu wietrznej aury panowały dość trudne warunki, ale w odróżnieniu od La Palmy i La Gomery na szczęście obyło się bez opadów deszczu. Mocne podmuchy w ogóle nie zniechęciły Jankesa, BiegPrzemka oraz słuchaczy stacji do rozegrania zaciętego meczu na najwyższym dachu wycieczkowca Costa Fortuna.

Koszykówka na oceanie. Takiej gry na Costa Fortuna jeszcze nie było

Ogromny statek Costa Fortuna zapewnia podróżnym znacznie więcej niż wykwintne restauracje, teatry, baseny i strefy jacuzzi. Na jego pokładzie mieści się również profesjonalne boisko koszykarskie, co natychmiast zauważyli męscy uczestnicy wyprawy. Panowie postanowili zmierzyć się w przyjacielskim sparingu na najwyższym poziomie oceanicznego kolosa. Rozgrywka toczyła się wyłącznie do jednego kosza, a zmaganiom przez cały czas towarzyszyła doskonała atmosfera i mnóstwo szczerego uśmiechu.

