Miał być hit, a jest wielka klapa! Znamy wyniki oglądalności "TzG", "You Can Dance" i innych programów. Kto wypadł najgorzej?

W Polsce mamy obecnie tylko dwa programy o tańcu. Jeden z nich jest prawdziwym królem. Oglądalność 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" rośnie z odcinka na odcinek i dobija już prawie do 2 mln. Bladziutko wypada przy nim powracający na antenę TVN po 9 latach "You Can Dance". Miał być wielki hit, a jest wielka klapa! trzy pierwsze odcinki obejrzało średnio zaledwie 589 tys. widzów. To sprawia, że TOP 10 najpopularniejszych programów rozrywkowych tej wiosny show TVN plasuje się szarym końcu...

Jakie programy najchętniej oglądają Polacy?

Widzowie pokochali seniorów! Dopiero co aktywnie śledzili ich poczynania wokalne w "The Voice Senior" (1,5 mln widzów), a dziś przypatrują się ich romansom w programie "Sanatorium miłości". Reality show śledzi aż 1,6 mln osób! Zresztą Telewizja Polska nie ma sobie równych. W ostatni weekend wśród 10 najlepiej oglądalnych programów telewizyjnych (nie tylko rozrywkowych), aż 6 tytułów należało do TVP!

W czołówce najlepiej oglądanych programów rozrywkowych tej wiosny znalazła się też kolejna edycja "Mam Talent", który najwyraźniej nie nudzi się widzom, i show "The Voice Kids".

Co ciekawe, świetnie radzi sobie pogram "Must be the Music", który wrócił na antenę Polsatu w zupełnie nowej odsłonie. Obawialiśmy się, że nowi jurorzy, na których wybrano Natalię Szroeder, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Dawida Kwiatkowski i Miuosha, nie przypadną widzom do gustu. Nikt nie jest przecież w stanie zastąpić legendarnej Kory, czy równie szczerej do bólu Elżbiety Zapendowskiej. A jednak. Nowa edycja muzycznego show trzyma poziom. Docenili to widzowie. Dwa pierwsze odcinki obejrzało ponad 1,1 mln ludzi.

Średnia oglądalność programów rozrywkowych. Oto TOP 10:

Taniec z Gwiazdami - 1,69 mln Sanatorium miłości - 1,6 mln Mam Talent - 1,45 mln The Voice Kids - 1,34 mln Must Be the Music - 1,1 mln Awantura o kasę - 1 mln Kuchenne rewolucje - 970 tys. The Traitors. Zdrajcy - 811 tys. Kuba Wojewódzki - 645 tys. You Can Dance - 589 tys.

