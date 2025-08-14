Miał wystąpić w Polsce, ale trafił do szpitala. Rag’n’Bone Man wydał oświadczenie

Rag’n’Bone Man odwołał swój występ na Bittersweet Festivalu w Polsce z powodu nagłych problemów zdrowotnych i pobytu w szpitalu na Litwie.

Organizatorzy poinformowali, że zamiast niego zagra Rudimental DJ Set, a artyście życzą szybkiego powrotu do zdrowia.

Brytyjski wokalista, znany z hitu Human i licznych koncertów w Polsce, zapowiedział, że chciałby jak najszybciej wrócić na naszą scenę.

Rag’n’Bone Man, jeden z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnej sceny muzycznej, miał być jedną z gwiazd tegorocznego Bittersweet Festivalu w Poznaniu. Jego koncert zaplanowano na 14 sierpnia, a bilety rozeszły się w błyskawicznym tempie. Niestety, na kilkanaście godzin przed występem pojawiła się wiadomość, która zasmuciła setki fanów – artysta odwołał koncert z powodu nagłych problemów zdrowotnych.

Kilka dni wcześniej wokalista trafił do szpitala na Litwie, gdzie miał zagrać w Kownie. W humorystycznym, ale i przepraszającym wpisie w mediach społecznościowych przyznał:

Utknięcie w szpitalu na Litwie nie było na mojej liście rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Czy ktoś ogląda coś ciekawego? Mam mnóstwo czasu do zabicia. Przepraszam wszystkich, którzy mieli bilety na moje koncerty. Wierzcie mi, wolałbym być na scenie!

Rag’n’Bone Man odwołał koncert w Polsce - oficjalne oświadczenie

W nocy przed planowanym koncertem w Polsce w sieci pojawiło się oficjalne oświadczenie przedstawicieli Rag’n’Bone Mana. Poinformowano w nim, że wokalista wciąż znajduje się pod opieką lekarzy i nie jest w stanie występować na żywo. Organizatorzy Bittersweet Festivalu podziękowali fanom za wyrozumiałość, życząc artyście szybkiego powrotu do zdrowia.

Jednocześnie ogłoszono, że w jego miejsce na scenie o godz. 19:15 wystąpi Rudimental DJ Set. To rozwiązanie miało choć częściowo osłodzić rozczarowanie publiczności, która liczyła na wielkie muzyczne show.

Artysta, który podbił serca Polaków

Rag’n’Bone Man, a właściwie Rory Charles Graham, zasłynął w 2016 roku singlem "Human", który szybko stał się światowym przebojem. Charyzmatyczny głos, łączący blues, soul i hip-hop, wyróżnił go na tle innych wykonawców. W Polsce po raz pierwszy wystąpił w 2017 roku i od tego czasu regularnie odwiedza nasz kraj, gromadząc tłumy fanów.

Podczas wcześniejszych koncertów w Warszawie czy na festiwalach takich jak Open’er, zachwycał nie tylko repertuarem, ale też ciepłym kontaktem z publicznością. Jego występy słyną z autentyczności – bez zbędnych fajerwerków, za to z potężnym wokalem i emocjami, które słychać w każdym utworze. Nic dziwnego, że wieść o odwołaniu koncertu w Polsce wywołała falę komentarzy i życzeń szybkiego powrotu do zdrowia.

Czy Rag’n’Bone Man wróci na scenę?

Na razie nie wiadomo, kiedy Rag’n’Bone Man będzie mógł wrócić na scenę. Jego przedstawiciele nie podali szczegółów dotyczących stanu zdrowia, jednak sam artysta zdaje się zachowywać dobry humor, publikując wpisy z łóżka szpitalnego. Organizatorzy Bittersweet Festivalu zapowiedzieli, że będą informować o ewentualnym nowym terminie występu.

Fani w Polsce pozostają w nadziei, że jeszcze w tym roku usłyszą na żywo jego największe hity – od wspomnianego "Human" po energetyczne "Skin" czy "All You Ever Wanted". Póki co, pozostaje trzymać kciuki, by wokalista jak najszybciej odzyskał siły i wrócił do koncertowej formy.