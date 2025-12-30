Miało nie być medialnego związku… A jednak! Viki Gabor zrobiła to po swojemu

27 grudnia 2025 roku to data, która może przejść do historii życia prywatnego Viki Gabor. Tego dnia w sieci pojawiło się nagranie oraz komentarz sugerujące, że 18-letnia wokalistka zawarła związek małżeński zgodnie z romską tradycją. Informację przekazał Bogdan Trojanek, znany romski muzyk, a prywatnie dziadek Giovanniego, który według jego słów został mężem artystki. Choć sama Viki nie zabrała wtedy głosu, internet dosłownie zapłonął od spekulacji.

Zobacz też: Viki Gabor ukrywała chłopaka! Tak niedawno mówiła o medialnych związkach

Jeszcze niedawno mówiła o prywatności. Viki Gabor szybko zmieniła zdanie

Przez lata Viki Gabor konsekwentnie oddzielała scenę od życia prywatnego. Choć jej twórczość coraz częściej dotykała emocji, relacji i uczuć, ona sama rzadko pozwalała mediom zaglądać za kulisy swojego serca. Tym bardziej zaskakujące okazały się słowa Bogdana Trojanka, który w emocjonalnym wpisie poinformował, że młodzi pobrali się zgodnie z prawem romskim. Podkreślił, że ceremonia miała głęboki, duchowy wymiar.

Zobacz też: Netflix podzielił rodzinę Gabor. Jedna powiedziała "nie", druga szybko weszła w projekt

Warto przypomnieć, że zaledwie kilka miesięcy wcześniej Viki w rozmowie z ESKA.pl otwarcie mówiła o tym, dlaczego unika medialnych związków. Przyznawała, że choć trudno jest całkowicie coś ukryć, to prywatność jest dla niej ogromną wartością. Podkreślała, że nie wyobraża sobie wspólnego pozowania na ściankach czy epatowania relacją w social mediach, nawet jeśli w jej życiu pojawi się ktoś ważny.

Ciężko jest to ukryć w pełni. Jestem osobą medialną i pewnie coś by wyciekło. Jestem osobą, która lubi prywatność, ale od czasu do czasu oczywiście można się tym pochwalić, że udaje ci się w życiu, że masz fajną drugą połówkę i masz super związek - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami ESKI.pl.

Zobacz też: Cała Polska w szoku po nagraniu ze "ślubu" Gabor. Syn Don Vasyla mówi, że bez tego nie ma małżeństwa

Zobacz naszą galerię: Miało nie być medialnego związku… A jednak! Viki Gabor zrobiła to po swojemu

Sonda Czy lubisz Viki Gabor? Tak Nie przepadam Aronoł