Michał Koterski nieczęsto dzieli się tak osobistymi przeżyciami publicznie, ale tym razem zrobił wyjątek. Na Instagramie opublikował poruszający post, w którym poinformował o śmierci swojej babci. Dzidka – bo tak ją nazywał – była dla niego kimś więcej niż tylko członkiem rodziny. To ona wyciągnęła do niego rękę w najtrudniejszych momentach, wspierała, gdy był na dnie i motywowała do powrotu na właściwą drogę. Aktor z nostalgią i wdzięcznością wspomina wspólne chwile oraz wyjątkową więź, która ich łączyła.

Michał Koterski w żałobie. Odeszła ukochana babcia

To właśnie ona przyjęła go pod swój dach, kiedy jego życie wymknęło się spod kontroli. Jak przyznał, nie było jej łatwo patrzeć, jak jej jedyny wnuk schodzi na złą drogę, ale nie wahała się ani chwili – z miłości, ale też z charakterystyczną dla siebie stanowczością – zrobiła wszystko, by pomóc mu stanąć na nogi.

Michał Koterski z wdzięcznością opowiedział, że to właśnie babcia towarzyszyła mu w wielu ważnych momentach: widziała, jak dojrzewa, jak zostaje ojcem, jak realizuje marzenia zawodowe i osobiste.

Dzisiaj o 5 rano odeszła moja ukochana Babcia - zwana Dzidką. Przeżyła 95 lat i odeszła we śnie po cichu, aż do niej niepodobne. Zawsze była głośna, gadatliwa, pełna energii, pewnie dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Uwielbiałem ją, mimo że wielokrotnie się kłóciliśmy. Dzidka nie lubiła sprzeciwu i nie owijała w bawełnę i stawiała sprawy jasno i dosadnie. Pewnie dlatego stanęła tak dzielnie na wysokości zadania kiedy spadłem na samo dno i przyjęła mnie pod swój dach. Na pewno nie było to dla niej łatwe kiedy patrzyła, jak jej jedyny ukochany wnuczek się stacza, ale jak to się mówi, nie pitoliła się ze mną i zawsze potrafiła mnie postawić do pionu. Była moją największą fanką i nigdy we mnie nie zwątpiła. Cieszę się, że mogła zobaczyć, jak wzrastam, jak się podnoszę, jak zostaje ojcem, jak spełniam marzenia. Była zawsze ze mnie taka dumna i zawsze i wszędzie się mną chwaliła nawet gdy upadałem - napisał w sieci aktor.

Podkreślił również, że zarówno Dzidka, jak i jego dziadek Jurek, odegrali ogromną rolę w jego wychowaniu. To oni przekazali mu wartości, które kierują jego życiem do dziś – autentyczność, szczerość i życie na własnych zasadach.

