Michał Koterski wraca do szkoły! Będzie musiał powtarzać język polski i matematykę

Nie oznacza oczywiście, że Michał Koterski będzie osamotniony w tej nauce. W jego klasie znajdą się także inni celebryci, tacy jak: Michał Będźmirowski - bloger Modny Tata, aktorka Davina Reeves-Ciara, uczestniczka "Gogglebox. Przed telewizorem" w TTV i "Azja Express" w TVN Katarzyna Gąsienica, influencerka Barbara Cichocka-Mruk znana jako "Ta Typiara", modelka Karolina Kuczyńska, Maciej Liziniewicz z programów TTV "Nasi w mundurach" i "Pałacowe love", Kamil Dudek z programu TTV "Życie na kredycie" oraz Agnieszka Kotońska i Dominik Abus znani z "Gogglebox. Przed telewizorem".

Będzie to nowy program TTV pt. "Back to school. Prawdziwy egzamin", w którym uczestnicy wrócą do prawdziwej szkoły i będą przepytywani przez prawdziwych nauczycieli. Zamieszkają także w internacie, w którym będą przebywać przez dwa tygodnie. Początek emisji tego połączenia reality show z eksperymentem społecznym, w którym grupa dorosłych będących rodzicami wraca do szkoły, już od 24 marca (niedziela) o godz. 16:05. Przewidziano osiem odcinków "Back to school. Prawdziwy egzamin".

