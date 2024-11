Michał Szpak przyłapany w środku nocy. Kusi na mrozie gołą klatą i butami na obcasie. Wie, jak się rozgrzać. Mamy zdjęcia

Michał Szpak nie odleciał na zimę do ciepłych krajów. Mamy zdjęcia z zimnej, jesiennej nocy!

Szpaki to gatunek ptaków, które już jesienią wylatują do południowych i zachodnich rejonów Europy, by tam przeczekać zimne, polskie dni. Ale nie Michał Szpak. On został w kraju i szuka sposobów na ogrzanie się. A że nie ma nic cieplejszego niż miła atmosfera i grono przyjaciół, ostatnio gwiazdor sceny zasiedział się ze swoim towarzystwem do późna w nocy. Zajadali się polskimi specjałami, które serwuje restauracja Mateusza Gesslera, i popijali złociste trunki z pianką. W stronę domu Michał ruszył z dwoma przystojniakami, którzy nie odstępują go niemal na krok.

Termometry w nocy wskazują już kilka stopni poniżej zera, więc Michał Szpak przyodział długi, skórzany płaszcz, buty na obcasie i szaliczek, ale co z tego, skoro koszulę miał rozpiętą do pępka. Oj Michał, Michał...

