Michał Wiśniewski zostawił piątą żonę i małe dziecko! Wyjechał daleko. Ma piękną towarzyszkę

Dwa miesiące temu Pola i Michał Wiśniewscy powitali na świecie swoją drugą pociechę - synka Noela. Dla wokalisty Ich Troje to szóste dziecko, a ślub zawierał pięciokrotnie.

Michał Wiśniewski pojechał na wakacje

Gwiazda Ich Troje wybrała się na wakacje do Londynu. Jednak nie pojechał z żoną, a ze swoją 15-letnią córką Vivienne. Wycieczkę relacjonuje na Instagramie.

Ojciec i córka wspólnie wybrali się m.in. do Lyceum Theatre przy Wellington Street i His Majesty's Theatre, gdzie obejrzeli musical "Król Lew" i "Upiór w Operze". Codziennie chodzą do teatru i oglądają musicale.

Dlaczego Wiśniewski pojechał na wakacje bez żony?

Okazuje się, że Michał Wiśniewski z każdym dzieckiem jedzie osobno na wakacje. To ich rodzinny zwyczaj. - Chodzi o to, by pobyć razem i skupić się bardziej na sobie. Mieć na te kilka dni tylko siebie. To pozwala i lepiej poznawać je na różnych etapach ich rozwoju i lepiej się w siebie nawzajem wsłuchać - mówi w rozmowie z Faktem.

Dla Wiśniewskiego ostatni czas jest intensywny, ponieważ wraz z żoną budują dom. Mimo wszystko znajdzie wolną chwilę na urlop z Polą. - Z żoną wyjadę więc gdzieś dopiero w listopadzie. Pola musi na wakacje poczekać - dodaje Wiśniewski.

