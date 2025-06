Miesiąc po śmierci Piotra z "Sanatorium miłości". Jego przyjaciele zrobili coś niezwykłego!

Piotr Hubert Langfort zyskał sympatię widzów jako jeden z bohaterów popularnego programu "Sanatorium miłości". Jego pogoda ducha, ciepło i otwartość zapadły w pamięć nie tylko fanom, ale przede wszystkim osobom, które mogły poznać go osobiście. Niestety, 24 maja 2025 roku, po długiej walce z chorobą nowotworową i skutkami rozległego udaru, Langfort odszedł. Dziś jego bliscy i przyjaciele z różnych formatów telewizyjnych wspominają go z wielką czułością.

W ostatnich miesiącach życia Piotr Langfort mógł liczyć na nieocenione wsparcie Elżbiety Czabator – uczestniczki innego głośnego programu, "Rolnik szuka żony". To właśnie ona, za pośrednictwem mediów społecznościowych, jako pierwsza poinformowała o jego śmierci. W emocjonalnym wpisie opublikowanym 25 maja 2025 roku kobieta napisała:

Dziś w nocy, o godzinie 23:45, Piotr odszedł do domu Ojca. Niech dobry Bóg poprowadzi go do wieczności - czytaliśmy w przejmującym wpisie.

Langfort przez lata angażował się w różne wydarzenia kulturalne i społeczne. Razem ze swoimi znajomymi z telewizyjnych show występował podczas pokazów artystyczno-modowych, które niosły nie tylko rozrywkę, ale też przesłanie – o pięknie życia niezależnie od wieku. Choć już go z nimi nie ma, jego dawni towarzysze postanowili kontynuować wspólne dzieło. Miesiąc po jego odejściu zorganizowali specjalny występ, który stał się nie tylko hołdem, ale także formą symbolicznego pożegnania.

Zdjęcia i nagrania z tego wydarzenia obiegły media społecznościowe, wzbudzając ogromne poruszenie wśród internautów. W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i wspomnień o Piotrze. W wydarzeniu brał udział również Waldemar Gilas z 10. edycji "Rolnika szuka żony" ze swoją partnerką Dorotą, która zamieściła w sieci poruszający wpis.

Spędziliśmy cudowny czas w gronie niezwykłych ludzi, pełnych pasji, zaangażowania i dobrej energii. To spotkanie było czymś więcej niż tylko wspólną pracą – to był czas inspiracji, śmiechu, wzajemnego wsparcia i prawdziwej współpracy. Razem stworzyliśmy coś wyjątkowego – projekt, który nie tylko zachwyca, ale też niesie ze sobą piękne wspomnienia i emocje. To doświadczenie na długo pozostanie w naszej pamięci – jako dowód na to, że kiedy spotykają się właściwi ludzie, mogą powstać rzeczy naprawdę niezwykłe. Dziękuję każdemu, kto był częścią tej drogi - napisała.