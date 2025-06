Miłość nie przetrwała… Para z „Rolnika” rozstaje się po cichu, ale oficjalnie

Oficjalne potwierdzenie: „Nasze drogi się rozchodzą…”

Na czarnym tle, pod jakże wymowną emotką pękniętego serca, Dominika napisała na Instastories:

Nasze drogi z Rafałem się rozchodzą... Wiemy, że wiele osób trzymało za nas kciuki, dlatego chcieliśmy Was o tym poinformować. Rozstajemy się w zgodzie, z wdzięcznością za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za Wasze wsparcie i zrozumienie.

Nie ma dramatów, wzajemnych oskarżeń ani medialnego prania brudów. Para wyraźnie stara się zachować klasę i spokój, choć wiadomość o ich rozstaniu poruszyła wielu internautów. Jakiś czas temu Dominika pisała na instagramie:

34 lata… Coraz bardziej rozumiem, że spokój to luksus, a obecność to prezent. Jestem silniejsza, bardziej świadoma i spokojna. Miłość do samej siebie to fundament — od niej wszystko się zaczyna. Warto żyć w zgodzie ze sobą. Zawsze.

Teraz te słowa nabierają zupełnie innego wymiaru.

Para, która zdobyła serca widzów. Wielu kibicowalo ich związkowi

Dominika i Rafał poznali się w 11. edycji „Rolnik szuka żony”, a ich relacja szybko zyskała sympatię widzów. Byli naturalni, uśmiechnięci, bez sztuczności. W finale programu wciąż tworzyli zgraną parę, a później utrzymywali kontakt z fanami, dzieląc się fragmentami wspólnego życia w mediach społecznościowych.

Ich rozstanie to kolejny dowód na to, że nawet najbardziej obiecujące związki telewizyjne potrafią się skończyć. Ale sposób, w jaki to ogłosili – spokojny, dojrzały i pełen szacunku – zyskał im jeszcze więcej uznania. Na razie każde z nich wyrusza w swoją stronę. I oby to była droga do szczęścia – choć już osobno.

Choć wielu widzów kibicuje rolnikom do ostatniego odcinka (i jeszcze długo po nim), związek to coś więcej niż telewizyjna opowieść. Gdy milkną kamery, zaczyna się codzienność – a ta bywa trudniejsza niż niejeden odcinek show.

