Miłość się skończyła, namioty zostały. Co dalej z glampingiem Lichoty i Wrońskiej w Bieszczadach? Tak dziś wygląda ich górski raj

Leszek Lichota i Ilona Wrońska ogłosili rozstanie po 21 latach, ale wciąż prowadzą wspólny biznes – luksusowy glamping w Beskidzie Niskim.

Noc w namiocie u aktorów kosztuje od 330 zł do nawet 700 zł, a chętnych nie brakuje.

Choć ich prywatna miłość się skończyła, biznes pod bieszczadzkim niebem nadal przyciąga turystów spragnionych ciszy i komfortu.

Gwiazdy w świecie namiotów

Kiedyś grali w popularnych serialach i filmach, dziś zarządzają polem namiotowym w stylu boho. Na ich terenie zamiast ciasnych śpiworów czekają wygodne łóżka, stylowe meble i hamaki rozwieszone między drzewami. Jest miejsce na ognisko, kort do siatkówki, a dla odważnych – quady i spacery nad rzeką. To raj w środku Bieszczad, który przyciąga i turystów, i celebrytów.

Ile kosztuje noc w namiocie u Lichoty i Wrońskiej?

Nasza ciekawość nie ma granic, więc odpowiadamy: tanio nie jest. Nocleg w luksusowym namiocie dla dwóch osób to wydatek rzędu ok. 500–700 zł, w zależności od standardu i terminu. Większe rodzinne namioty kosztują jeszcze więcej, a w sezonie wakacyjnym ceny szybują w górę. Chętnych jednak nie brakuje – Bieszczady w wersji „glam” to produkt, który się sprzedaje.

Rozstanie aktorskiej pary po 21 latach

Decyzja o rozstaniu Leszka Lichoty i Ilony Wrońskiej wpisuje się w trwającą „plagę rozwodów” w polskim show-biznesie. Po latach miłości i wspólnych wywiadów nagle pojawiła się chłodna informacja: to koniec. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych gwiazdorskich par, Lichota i Wrońska postanowili nie rezygnować ze wspólnej pracy. W oświadczeniu podkreślili, że glamping nadal prowadzą razem.

Biznes silniejszy niż miłość?

Można ironicznie stwierdzić, że w ich przypadku luksusowe namioty okazały się trwalsze niż uczucie. Wrońska i Lichota już nie pozują razem na romantycznych zdjęciach, ale wciąż podpisują faktury, rezerwacje i decyzje biznesowe. To sytuacja nietypowa, ale w świecie show-biznesu, gdzie rozwody często kończą się publicznymi awanturami i podziałem majątku, oni wybrali drogę współpracy.

Goście, którzy rezerwują noclegi, nie muszą się martwić – oferta wciąż jest aktualna. Hamaki, rzeka, ogniska i wieczory pod bieszczadzkim niebem pozostają takie same. Miłość się skończyła, ale interes trwa w najlepsze. Pytanie tylko: jak długo jeszcze aktorzy będą w stanie współpracować w jednym biznesie? Bo choć namioty stoją, to emocje wciąż buzują – i nic nie wskazuje, by media szybko odpuściły tę historię.

