Minge opowiedziała o walce z nowotworem. W studiu Polsatu zapanowała cisza!

Ewa Minge od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata mody. Jej nietuzinkowe projekty, a także charyzma sprawiły, że stała się jedną z ikon polskiego designu. W tym sezonie widzowie mogli oglądać ją w zupełnie innej roli - uczestniczki "Tańca z Gwiazdami". Choć udział w programie zakończył się dla niej bardzo szybko, to artystka zdecydowała się wykorzystać telewizyjną scenę również do tego, by podzielić się kawałkiem swojej prywatnej historii. Materiał wideo wyemitowany tuż przed jej występem pokazał widzom Ewę Minge w zupełnie nowym świetle. To kobieta, która musiała zmierzyć się z dramatyczną diagnozą.

Ewa Minge była ciężko chora. Wszystko wyjawiła w "Tańcu z Gwiazdami"

Projektantka nie kryła, że choroba nowotworowa całkowicie zmieniła jej życie. Jej słowa sprawiły, że na sali zapanowała cisza, a na widowni można było dostrzec wzruszenie.

Chorowałam pięć lat. Trudne pięć lat w moim życiu. Białaczkę można ukryć. Ja się rozsypałam. (...) Mój organizm raptem mnie wyłączył, ja nie byłam w stanie wyjść z domu. Przyszło w moim życiu załamanie. Ja już nie wiedziałam, co mam zrobić - powiedziała w przygotowanym materiale Ewa Minge.

Gwiazda podkreśliła, że w tamtym czasie czuła się zupełnie bezradna, a choroba odebrała jej poczucie stabilności i kontroli nad własnym życiem. Jednak nawet w tak trudnych momentach znalazła sposób, by choć na chwilę uciec od cierpienia.

W tym najtrudniejszym momencie mojego życia, który miał miejsce kilka lat temu, kiedy była kumulacja, nie radziłam sobie kompletnie (...) Wtedy wyjęłam moje sztalugi, które wyciągałam w najtrudniejszych momentach mojego życia. Zaczęłam dość impulsywnie malować. (...) Malarstwo to moja ogromna miłość. Nie wiem, czy nie większa, jak moda - przyznała Ewa Minge.

