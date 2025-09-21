Minge wściekła na jury "Tańca z Gwiazdami". Wszystko wyjawiła w śniadaniówce

Ewa Minge to jedna z gwiazd aktualnej, jubileuszowej edycji tanecznego show Polsatu. Drugi odcinek programu widzowie zobaczą już w niedzielę 21 września 2025 roku o godz. 19:55. Jeszcze przed emisją projektantka odwiedziła studio "halo tu Polsat", gdzie pojawiła się w towarzystwie taty. To właśnie ojcu zawdzięcza wiele cech, które pomogły jej w życiu i karierze.

Ewa Minge z tatą w "halo tu Polsat"

Opowiadał mi bajki i bardzo o mnie dbał. Ale najważniejsze, czego tata mnie nauczył, to umiejętność podnoszenia się z upadku, przyzwolenie na popełnianie błędów i analizę tych błędów - wyznała Minge na antenie.

Jej ojciec z kolei nie krył, że występy córki przeżywa jak własne.

Niezależnie od tego, ile ojciec i córka mają lat, to ciągle jest moja Ewa. Zerkam na 'Taniec z gwiazdami', bardzo to przeżywam, to nie jest obojętne. Córka jest na pierwszej linii - przyznał w programie.

Okazuje się, że pan Tadeusz początkowo nie był zachwycony pomysłem udziału córki w programie. Przyznał szczerze, że nie przepada za tak silnymi emocjami.

Udział w "Tańcu z gwiazdami" był konsultowany ze mną, ale z wielką radością tego nie przyjąłem. Mam taką wrażliwość, że tak emocjonalne imprezy nie są niezbędne. Ale wiedziałem, że Ewa da sobie radę. Ona zawsze stara się to zrobić - wyjawił.

Projektantka odniosła się również do swojego debiutu na parkiecie. Przyznała, że liczyła na coś więcej ze strony jury niż same cyfry na tabliczkach. Minge dodała jednak, że nie zamierza się poddawać. Każdy występ traktuje jako nowe doświadczenie i okazję do nauki.

Wychodzę z założenia, że konstruktywna krytyka by się przydała. Nie bardzo słyszałam od jury konstruktywną krytykę, tylko zobaczyłam później punkty. Oczywiście wolałabym, żeby było trochę odwrotnie - żeby powiedziano dokładnie, co jest nie tak, i dopiero w związku z tym przyznano takie noty - powiedziała w śniadaniówce projektantka.

