Młodsza o 26 narzeczona Krzysztofa Skiby pokazała się bez makijażu. "Przepiękny i wyjątkowy Anioł Najukochańszy"

Narzeczona Krzysztofa Skiby pokazała się bez makijażu

Krzysztof Skiba niedługo ponownie stanie na ślubnym kobiercu. Jego wybranką jest młodsza o 26 lat Karolina Kempińska. Kobiecie spodobało się życie na świeczniku i regularnie publikuje ona zdjęcia i posty w mediach społecznościowych. Trwają przygotowania do ślubu, a przyszła panna młoda zdążyła pochwalić się, że będzie miała aż trzy sukienki. - Ja poszłam wybrać suknię z mamą, bo siostra mieszka w Anglii. Wybrałam trzy sukienki, drugą przymierzyłam i mama powiedziała, że to jest to! To jest taka klasyczna suknia, bardzo grzeczna - opowiadała Kempińska w rozmowie z Pomponikiem. Innym razem zdradziła, że wesele będzie całkowicie wege. W swoim najnowszym poście na Instagramie opublikowała zdjęcie bez makijażu. Jedynie brwi są podkreślone. W komentarzach od razu pojawiły się komplementy. - Przepiękny i wyjątkowy Anioł Najukochańszy- pisali zachwyceni internauci.

