Mocne oświadczenie Doroty Wellman w "DDTVN". Po tych słowach Rozenek zareagowała: "Czuję, że to o mnie"

Dorota Wellman jest jedną z prowadzących "Dzień dobry TVN". Występuje ona na antenie w duecie z Marcinem Prokopem. Stanowią oni jedną z ulubionych par gospodarzy porannego pasma. Widzowie cenią Wellman i Prokopa za poczucie humoru, duży dystans do siebie, a także profesjonalizm. Teraz dziennikarka wygłosiła w studiu ważne oświadczenie, a o komentarz pokusiła się Małgorzata Rozenek.

Mocne słowa Doroty Wellman w "Dzień dobry TVN". Małgorzata Rozenek: "Czuję, że to o mnie"

Małgorzata Rozenek-Majdan dołączyła do grona prowadzących "Dzień dobry TVN" w sierpniu br. i od tego czasu zmaga się z ostrą krytyką ze strony widzów. Zdaniem jej redakcyjnej koleżanki, Małgorzaty Ohme, poziom hejtu spływającego na żonę Radka Majdana jest niewyobrażalny. "Perfekcyjna" zdaje się nie przejmować negatywnymi opiniami, gdy jednak usłyszała słowa Doroty Wellman, musiała zareagować. Wszystko wydarzyło się w niedzielnym wydaniu "DDTVN". Prowadzili je Dorota Wellman i Marcin Prokop, jednak towarzyszyły im pozostałe gwiazdy.

- W imieniu tej rodziny tutaj obecnej chcielibyśmy złożyć państwu życzenia. Żeby państwo byli szczęśliwi w gronie swoich najbliższych i prawdziwe relacje między nimi mieli - mówiła cytowana przez portal Jastrząb Post Dorota Wellman w niedzielnym wydaniu "DDTVN".

- Mamy też serdeczną prośbę do państwa. My się lubimy, szanujemy, bardzo prosimy, żeby państwo byli łaskawi nie hejtować nas, my się będziemy poprawiać, ale każdy nie jest perfekcyjny - dodała.

Niespodziewanie głos zabrała Małgorzata Rozenek, która najwyraźniej odebrała te słowa osobiście. Nie jest zresztą tajemnicą, że mocno obrywa jej się po każdej wpadce...

- Czuję, że to było o mnie - skomentowała nowa prowadząca "DDTVN", a Dorota Wellman podkreśliła, że należy bardziej kochać się niż nienawidzić.

Myślicie, że w swoim oświadczeniu Wellman nawiązywała do hejtu skierowanego w stronę Małgorzaty Rozenek?