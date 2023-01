Mocne słowa Szelągowskiej o Kościele. Internauci wściekli, rzucają wyzwiskami!

Dorota Szelągowska to jedna z gwiazd TVN, która zyskała sympatię telewidzów jako prowadząca programów wnętrzarskich. Format "Totalne remonty Szelągowskiej" okazał się strzałem w dziesiątkę i sprawił, że dała się poznać Polakom. Obecnie chętnie dzieli się swoim życiem za pośrednictwem Instagrama, gdzie obserwuje ją blisko 900 tysięcy odbiorców.

Szelągowska nie stroni od prywatnych wyznań. Na koniec 2022 roku jej mama, Katarzyna Grochola, wylądowała w szpitalu. Córka pisarki napisała o tym w felietonie w "Wysokich Obcasach". Na początku stycznia Dorota Szelągowska poinformowała na Instagramie, że miała ona nowotwór, przez co musiała spędzić poprzednią Wielkanoc w szpitalu. Niedawno wyznała również, że zmagała się z nerwicą lękową.

Dorota Szelągowska ostro o Kościele. Tymi słowami wywołała burzę

Dorota Szelągowska chętnie rozmawia z fanami w ramach serii pytań i odpowiedzi, tzw. Q&A. Tym razem znana ze szczerych wypowiedzi projektantka została zapytana m.in. o to, jaki jest jej stosunek do wiary. Odpowiedziała w następujący sposób:

"Wiara, nadzieja i miłość. Ale zdecydowanie nie jest to wiara katolicka. Nie z powodu afer w kościele, pedofilii, poszczególnych księży, czy powiązania Kościoła z państwem. Po prostu nie zgadzam się z wieloma założeniami katolicyzmu - to nie są rzeczy, z którymi można dyskutować - Kościół katolicki, jak każdy inny, to przede wszystkim zbiór zasad, które obowiązują wyznawców. Tu mamy między innymi: zakaz antykoncepcji, in vitro, medycyny chińskiej, akupunktury, jogi, związków jednopłciowych oraz wyrażony kilkukrotnie przez głowę Kościoła stosunek do wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mówienie "ja jestem katolikiem, ale nie chodzę do kościoła, jestem za in vitro i popieram społeczność LGBT" jest czystą hipokryzją. Szanuję osoby będące członkami różnych kościołów, ich wiarę i przekonania. Wierzę w Boga jako siłę wyższą, w miłość i w dobro".

Mocna wypowiedź Doroty Szelągowskiej spotkała się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy internauci wyrazili swoje opinie w wiadomościach prywatnych do projektantki, inni - w komentarzach w sieci. Część komentujących obrzuciła ją wyzwiskami! Szelągowska pokazała na Instagramie, co pisali internauci. Dodała również kolejne wyjaśnienia.

"Napisałam, że nie jestem katoliczką, gdyż nie zgadzam się z oficjalnym stanowiskiem KK w istotnych dla mnie sprawach. Napisałam jakich. Nie skrytykowałam. Nie dyskutowałam" - zauważyła.

Zobaczcie poniżej, co internauci pisali Szelągowskiej. Przesada?

i Autor: instagram/@dotindotin Mocne słowa Szelągowskiej o Kościele. Internauci wściekli, rzucają wyzwiskami!

