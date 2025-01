Muniek Staszczyk rozprawia o egzorcyzmach. "Nie poddawałem się i nie zamierzam"

Nie miałem potrzeby egzorcyzmów, bo wydaje mi się, że tak we mnie nie zamącił. Wiem, że są opętania, znam świadectwa, nawet nagrania słyszałem. Kiedyś moi kumple z zespołu chcieli, żeby taki jeden kolega, który pomaga egzorcystom, świecki, silny chłop, opowiedział, co tam się dzieje. Tam, w czasie egzorcyzmów ludźmi rzuca, niektórzy lewitują i ktoś musi pomóc księdzu. Nie należy się jednak nim zajmować, tylko Chrystusem. On i tak jest słabszy od Jezusa. Oczywiście, nie należy go ignorować, bo on jest. Ale, żeby się nim jarać, to nie. Podsumowując, nie poddawałem się egzorcyzmom i nie zamierzam - wyznał artysta.