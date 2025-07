Na antenie TVP zakpili z Rynkowskiego i Kozidrak. Publiczność pękała ze śmiechu podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej

26. Mazurska Noc Kabaretowa. Żarty z Ryszarda Rynkowskiego i Beaty Kozidrak

Mazurska Noc Kabaretowa to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń kabaretowych w Polsce, które co roku przyciąga tłumy. W 2025 roku wydarzenie po wielu latach przerwy zostało ponownie też wyemitowane przez Telewizję Publiczną. 4 lipca w amfiteatrze w Mrągowie pojawili się m.in. kabaret Zdolni i Skromni oraz Paranienormalni. Niektóre występy kabareciarzy wzbudziły spore kontrowersje. Bartosz Gajda podczas swojego występu nawiązał do niefrasobliwego zachowania celebrytów, którzy prowadzą pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu. Mężczyzna w masce wąsacza przytoczył nazwiska dwóch popularnych gwiazd.

W wydychanym mam więcej niż Rynkowski, ale mniej niż Kozidrak

- padło ze sceny, co wywołało śmiech widowni.

Ryszard Rynkowski kilka tygodni temu usłyszał zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. 14 czerwca 2025 doszło do kolizji z jego udziałem w miejscowości Zbiczno (woj. kujawsko-pomorskie). Po zdarzeniu artysta oddalił się z miejsca wypadku i został zatrzymany przez policję dopiero w swoim domu, gdzie funkcjonariusz przeprowadzili badanie alkomatem. To wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Artysta przyznał się do winy. Beata Kozidrak także miała podobny incydent w 2021 r. Artystka została wówczas skazana na grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów przez pięć lat.

Kabareciarze zakpili z Donalda Tuska

Podczas 26. Mazurskiej Nocy Kabaretowej nie zabrakło również żartów z polityków. O Donaldzie Tusku wspomniał kabaret Zdolni i Skromni w zabawnej scenie, przedstawiającej sytuację, gdy dwójka ludzi przyszła do księdza. Ten postanowił przetestować ich wiarę.

Wymień siedem grzechów głównych

- padło.

Chyba jak ktoś na Tuska głosował

- stwierdziła w odpowiedzi kobieta.