Gabriel Seweryn nie żyje od 28 listopada. 56-letni projektant i gwiazdor programu "Królowe życia" zmarł w głogowskim szpitalu. Po jego śmierci do sieci wpadło wstrząsające nagranie, na którym Gabriel Seweryn prosi o pomoc. Sprawę śmierci celebryty bada prokuratura. Przeprowadzona została już sekcja zwłok, a po niej zlecono kolejne badania. Spore emocje wywołał też pogrzeb Gabriela Seweryna. Według relacji informatora portalu światgwiazd.pl podczas ostatniego pożegnania projektanta miało nawet dojść do rękoczynów. - Jest wiele niedomówień dotyczących pochówku. Rodzina nie wynajęła ochrony. To Kamil (ostatni partner Gabriela Seweryna - red.) wynajął ochronę, bo czegoś lub kogoś bardzo się boi. Miejsce było zarezerwowane w zasadzie dla rodziny. Widać to na zdjęciach, że są dwa puste miejsca dla nieobecnych bliskich, a Kamil stoi z ochroną przy trumnie. Próbował iść w kondukcie żałobnym pierwszy. Gdy tylko doszło do tej sytuacji, szwagier wziął go za szmaty i wyrzucił - relacjonował uczestnik pogrzebu. Informator wspominał także o tym, ze Rafał Grabias, były partner Gabriela Seweryna, miał dostawać pogróżki. Teraz na szczęście pojawiły się pozytywne informacje. Zapadła nagła decyzja po śmierci Gabriela Seweryna! Nikt się tego nie spodziewał.

Przyjaciółka gwiazdora programu "Królowe życia" zdecydowała się stworzyć specjalny projekt. - Punktem wyjścia jest zrobienie albumów dla najbliższych. Czy pójdzie to dalej? Zobaczymy - zdradziła kobieta w rozmowie z portalem glogow.naszemiasto. - Gabriel zasługuje na to, by był wspominany jako człowiek zdolny, jako wizjoner. Myślę, że to co wspólnie zrobimy, jest potrzebne i zostanie na lata po Gabrielu - podkreśliła przyjaciółka Gabriela Seweryna, która zamieściła specjalny post na Facebooku, w którym prosi o zdjęcia ze zmarłym projektantem, fotografie jego futer, skór i innych realizacji autorskich oraz po prostu o wspomnienia związane z Gabriele Sewerynem (tylko te dobre). Intrernauci są zachwyceni inicjatywą pani Anny. "Jedyna w swoim rodzaju, cudowna, oddana i pomocna dla wszystkich", "Bardzo dobra inicjatywa. Pani Aniu gratuluję. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego", "Wielki szacunek dla Pani!" - piszą użytkownicy Facebooka.

