Nagła śmierć uczestnika „Awantury o kasę”. Polsat żegna 26-latniego Damiana: "Opuścił nas"

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-01-07 16:41

Nie żyje 26-letni uczestnik „Awantury o kasę”. Informację o śmierci młodego mężczyzny przekazała Telewizja Polsat, publikując poruszające pożegnanie. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Damiana” – napisała stacja, żegnając jednego z uczestników popularnego teleturnieju.

Nie zyje uczestnik Awantury o kasę

i

Autor: Polsat/ Facebook

Smutną informację przekazała Telewizja Polsat za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym pożegnaniu stacja poinformowała o śmierci Pana Damiana, który brał udział w popularnym teleturnieju.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Damiana, uczestnika programu ‘Awantura o kasę’, który opuścił nas mając zaledwie 26 lat. Pan Damian zapisał się w pamięci Widzów jako osoba pełna energii, zaangażowania i emocji, które są nieodłączną częścią tego programu

– czytamy we wpisie zamieszczonym na oficjalnym profilu Polsatu na Facebooku. Jak podkreślono, młody uczestnik zapisał się w pamięci widzów jako osoba pełna energii i emocji, które są nieodłączną częścią tego formatu.

Nie żyje 26-letni uczestnik "Awantury o kasę". Tak wspomina go produkcja teleturnieju

W poruszających słowach wspomniano także o jego relacjach z zespołem produkcyjnym. „Dla zespołu produkcyjnego była to osoba życzliwa i autentyczna, której obecność pozostanie w naszej pamięci” – podkreślili przedstawiciele stacji. Na koniec wpisu Telewizja Polsat oraz producenci programu złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. „Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie” – przekazano.

Informacja o śmierci 26-letniego uczestnika poruszyła widzów programu, którzy w komentarzach składają kondolencje i wyrazy wsparcia rodzinie. „Awantura o kasę” od lat gromadzi przed telewizorami miliony Polaków, a jej uczestnicy często zapadają w pamięć widzów nie tylko rywalizacją, ale też osobowością i emocjami, które wnoszą na plan. Śmierć tak młodej osoby jest zawsze ogromnym wstrząsem. Rodzinie i bliskim Pana Damiana pozostaje dziś żałoba i pamięć o kimś, kto – choć na krótko – dał się poznać szerokiej publiczności.

Awantura o kasę i Krzysztof Ibisz.
14 zdjęć
Tak wyglądał pogrzeb Michała Urbaniaka. Poruszające sceny - a tutaj poproszę o montaż pozostałych 4 filmów
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Awantura o kasę
POLSAT