Nagła śmierć uczestnika „Awantury o kasę”. Polsat żegna 26-latniego Damiana: "Opuścił nas"

Smutną informację przekazała Telewizja Polsat za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym pożegnaniu stacja poinformowała o śmierci Pana Damiana, który brał udział w popularnym teleturnieju.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Damiana, uczestnika programu ‘Awantura o kasę’, który opuścił nas mając zaledwie 26 lat. Pan Damian zapisał się w pamięci Widzów jako osoba pełna energii, zaangażowania i emocji, które są nieodłączną częścią tego programu

– czytamy we wpisie zamieszczonym na oficjalnym profilu Polsatu na Facebooku. Jak podkreślono, młody uczestnik zapisał się w pamięci widzów jako osoba pełna energii i emocji, które są nieodłączną częścią tego formatu.

Nie żyje 26-letni uczestnik "Awantury o kasę". Tak wspomina go produkcja teleturnieju

W poruszających słowach wspomniano także o jego relacjach z zespołem produkcyjnym. „Dla zespołu produkcyjnego była to osoba życzliwa i autentyczna, której obecność pozostanie w naszej pamięci” – podkreślili przedstawiciele stacji. Na koniec wpisu Telewizja Polsat oraz producenci programu złożyli kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. „Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. Łączymy się z Państwem w bólu i żałobie” – przekazano.

Informacja o śmierci 26-letniego uczestnika poruszyła widzów programu, którzy w komentarzach składają kondolencje i wyrazy wsparcia rodzinie. „Awantura o kasę” od lat gromadzi przed telewizorami miliony Polaków, a jej uczestnicy często zapadają w pamięć widzów nie tylko rywalizacją, ale też osobowością i emocjami, które wnoszą na plan. Śmierć tak młodej osoby jest zawsze ogromnym wstrząsem. Rodzinie i bliskim Pana Damiana pozostaje dziś żałoba i pamięć o kimś, kto – choć na krótko – dał się poznać szerokiej publiczności.