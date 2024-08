Najmodniejszy kolor sezonu - brzoskwiniowy. Tak noszą go gwiazdy: Paulina Sykut, Dorota Goldpoint, Doda i Magdalena Cielecka

Potężne problemy Odety Moro w toalecie! To się wymyka spod kontroli

"Diabeł tkwi we mnie"

Wielka gwiazda po sześciu latach wraca do TVP. Magdalena Tul dla programu "Jaka to melodia?" będzie przylatywać aż z Ameryki

Brzoskwiniowy - najmodniejszy kolor tego roku!

Co roku znawcy trendów wybierają kolor, który w danym roku będzie najmodniejszy. W 2024 roku padło na brzoskwiniowy, a dokładnie "peach fuzz" czyli w dokładnym tłumaczeniu "brzoskwiniowy puch". Chodzi o bardzo delikatną, subtelną barwę, która przywołuje na myśl puszek okalający te owoce. Ten odcień ma pozytywny wpływać na nasz spokój i pogodę ducha. Co ciekawe, kolor brzoskwiniowy rządzi nie tylko w ubraniach, ale także w dekoracji wnętrz - kolorach ścian i akcesoriów do domu.

Dorota Goldpoint promuje brzoskwiniowy trend

"Wielkie domy mody proponują wiele różnorodnych trendów, ale jednym z nich jest bardzo dyskretna elegancja, dyskretny luksus. Nie obnosimy się logo firmy. Wracamy do klasyki, kobiecości i dobrych tkanin, które możemy wielokrotnie nosić, bo chodzi o to, by dbać o środowisko" - mówi kreatorka, która w swojej ostatniej kolekcji wykorzystała modne brzoskwiniowe barwy.

NIE PRZEGAP: To ona ubiera Agatę Dudę. Czego nie może nosić Pierwsza Dama? Szczegóły protokołu dyplomatycznego zaskakują! Dorota Goldpoint ujawnia. WYWIAD

Zobaczcie w naszej galerii, jak gwiazdy noszą modny kolor brzoskwiniowy.