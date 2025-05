Najpierw Ewa Farna i Dua Lipa, a teraz Gosia Andrzejewicz? Wojowniczka błaga: "Zaśpiewaj mój utwór"

Ewa Farna, która niegdyś w Polsce robiła wielką karierę, a teraz - nieco zapomniana - rozwija skrzydła w Czechach, została zaproszona do duetu przez artystkę znaną jako Dua Lipa. Zagraniczna supergwiazda najpierw zaśpiewała w ramach niespodzianki utwór Farnej, a potem poprosiła, by na kolejnym koncercie wykonały go razem. I to się stało! Teraz Gosia Andrzejewicz marzy, by Dua Lipa w Polsce zaprosiła na scenę ją. - Zaśpiewaj mój utwór - błaga w mediach społecznościowych. Wskazała nawet konkretną piosenkę.