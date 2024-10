Narzeczona Hakiela przeżyła chwile grozy w taksówce. Agresywny kierowca wyrzucił ją z samochodu

Marcin Hakiel i Dominika Serowska już w grudniu przywitają na świecie swojego synka. Ukochana tancerza jest w świetnej formie, jednak w swoim stanie powinna unikać stresujących sytuacji. Niestety tego, co spotkało ją w aucie zamówionym przez jedną z popularnych aplikacji, nie mogła przewidzieć. Ta forma przemieszczania się po mieście jest bardzo popularna, tego typu "taksówek" jest więcej niż tych tradycyjnych, zrzeszanych w korporacjach, dzięki czemu dostęp do nich jest ułatwiony. Przynajmniej w teorii. W praktyce bywa z tym różnie, podobnie jak z bezpieczeństwem korzystania z ich usług. Firmy zrzeszające kierowców są zobligowane do kontrolowania swoich współpracowników, ale zawsze możne zdarzyć się wyjątek. Ot, życie!

Ukochana Hakiela trafiła na nieuprzejmego kierowcę. Było groźnie

Dominika Serowska przekonała się o tym na własnej skórze. Z jej relacji wynika, że nie dość, że kierowca nie podjechał w miejsce, w które został zamówiony, to jeszcze jego zachowanie było dalekie od profesjonalizmu. Ciężarna celebrytka narażona była w związku z tym na mocny stres. Całość opisała i przesłała do firmy zatrudniającej mężczyznę, oczekując reakcji. Ale co właściwie się wydarzyło?

Jazda była gwałtowna, pan ledwo wyrabiał, zatrzymując się na światłach i prawie potrącił po drodze rowerzystę. W pewnym momencie skręcił w złą ulicę, więc powiedziałam mu, że tędy nie dojedzie i musi zawrócić.(...) Zawrócił obrażony i zaczął wykrzykiwać do mnie coś po ukraińsku (chyba), więc tłumaczę mu, że nie rozumiem, co on do mnie mówi, bo nie znam tego języka. W międzyczasie dalej do mnie krzyczał i zaczął uderzać pięścią z agresją w telefon/deskę rozdzielczą.

Kierowca wyprosił ciężarną Dominikę z samochodu

Narzeczona Hakiela relacjonowała dalej, że kierowca stwierdził, że skoro ona nie zna jego języka, to i on nie musi mówić po polsku. Zaskoczona odpowiedziała, że są w Polsce, a jego język nie jest językiem międzynarodowym, żeby każdy go znał.

Panu chyba się to nie spodobało, więc wyrzucił mnie z samochodu i powiedział, że dalej nie pojedzie. Przypominam, że jestem w 7. miesiącu ciąży.

- zakończyła Serowska. Narzeczona Marcina Hakiela przyznała, że liczy na to, że niegrzeczny kierowca zostanie zwolniony dyscyplinarnie. Jak na razie firma zatrudniająca mężczyznę nie odniosła się do zaistniałej sytuacji.

