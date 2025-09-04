Bollywoodzki sen Natalii Janoszek

Jeszcze kilka lat temu Natalia Janoszek (35 l.) z dumą nosiła miano "jedynej Polki w Bollywood". Aktorka chętnie opowiadała o swojej bollywoodzkiej karierze i z czasem zrobiło się o niej głośno również w rodzinnych stronach. Zaproszono ją nawet do programu "Taniec z Gwiazdami", była częstym gościem ścianek i telewizji śniadaniowym.

Wszystko skończyło się po publikacji przez Krzysztofa Stanowskiego materiału, który postawił pod znakiem zapytania bollywoodzką karierę Natalii. Jego dziennikarskie śledztwo odbiło się szerokim echem, a aktorka zrobiła sobie krótką przerwę od mediów. Na chwilę zniknęła również z sieci. Wydała krótkie oświadczenie, w którym odniosła się do materiału Stanowskiego, po czym nabrała wody w usta.

Pod koniec 2023 roku Natalia Janoszek wróciła do telewizji za sprawą programu "Królowa przetrwania". W show TVN7 pokazała się o innej strony. Musiała zmagać się również z uprzedzeniami i złośliwościami innych uczestniczek.

Natalia Janoszek w hinduskim "Big Brotherze". Jak sobie radzi?

Obecnie Natalia Janoszek znowu gości na małych ekranach, ale tym razem nie w polskiej telewizji. 35-latka jest jedną z uczestniczek programu "Big Boss", hinduskiego odpowiednika "Big Brothera".

Jak można odmówić "Big Bossowi"? Tylko ludzie, którzy boją się nieoczekiwanych rzeczy i nie są w stanie podejmować wyzwań, powiedzieliby "nie". [...] Ile takich szans ma się w życiu? - powiedziała aktorka w rozmowie z portalem WION.

Janoszek stwierdziła również, że wcześniej nie oglądała programu. Chciała wejść na świeżo i po prostu "popłynąć z prądem". Udział w reality show jest dla niej sporym wyzwaniem. Natalia przebywa w zamknięciu pod stałym nadzorem kamer. Do tego sporym problemem jest bariera językowa. "Jedyna Polka w Bollywood" nie mówi bowiem płynnie w języku hindi.

Chociaż pozostali mieszkańcy odnoszą się do niej z sympatią, to czasami pozwalają sobie na drobne złośliwości pod jej adresem. Jednak mimo problemów nadal pozostaje w programie. Co więcej, widzowie wyczuwają chemię między aktorką a jej koleją z programu, Mridulem.

