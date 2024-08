Natalia Kukulska prosi o pomoc. "Problemy nawarstwiają się"

Co za wiadomości!

Natalia Kukulska pojawiła się w Sopocie z okazji festiwalu Top of the Top. W wolnej chwili postanowiła odwiedzić jedną ze swoich fanek. Pani Kinga towarzyszy wokalistce od lat, przez jakiś czas prowadziła też fanklub piosenkarki. Niestety obecnie znalazła się w bardzo trudnej sytuacji i to ona potrzebuje wsparcia. Natalia Kukulska nie wahała się poprosić o nie swoich fanów.

Natalia Kukulska wspiera fankę i apeluje o pomoc dla kobiety

"Wspieram ją, jak tylko mogę prywatnie, ale czasem ogrom potrzeb jest tak wielki, że pukam i do Was z prośbą o wsparcie. Problemy zdrowotne, mieszkaniowe, dotyczące opieki… nawarstwiają się. Przyznam, że po wysłuchaniu tej przytłaczającej lawiny historii ciężko robi się na sercu." - napisał piosenkarka.

Jak wyjaśnia Kukulska, Natalia Wrona jest osobą niepełnosprawną, która po śmierci mamy musi radzić sobie samodzielnie. Niestety środki, które otrzymuje kobieta nie wystarczają na wszystkie potrzeby. "System opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi ewidentnie nie działa, jak trzeba w naszym kraju. Zmuszeni jesteśmy brać sprawy w swoje ręce. Bardzo proszę o pomoc i wsparcie zbiórki" - pisze Natalia i wymienia, co dokładnie jest potrzebne. "Nowy wózek, dentysta, leki, środki higieny… to tylko kilka punktów, na które skromna dotacja państwowa nie wystarcza. Kinga w tym wszystkim jest niezwykle dzielna. Pokażmy jej, że nie jest sama" - apeluje.

Internauci żywiołowo reagują na apel Kukulskiej: "piękna inicjatywa"

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Fani docenili troskę piosenkarki i obiecali wsparcie. Jedna z komentujących zauważyła, ze gdyby każdy z obserwujących wpłacił choćby złotówkę, uzbierałaby się całkiem pokaźna kwota. I miała rację - Natalię Kukulską śledzi na Instagramie ponad 270 tys. osób.

