Natalia Kukulska w nocy przekazała pilne wieści. Łzy napłyną wam do oczu

Natalia Kukulska to gwiazda wielkiego formatu. Niedawno dość późnym wieczorem odezwała się do swoich wiernych fanów, z którymi podzieliła się osobistym wyznaniem. Nieprawdopodobne, co pojawiło się w jej mediach społecznościowych.

Natalia Kukulska wspomina babcię

Natalia Kukulska na swoim instagramowym koncie zamieściła zdjęcia, na których między innymi siedzi w objęciach ukochanej babci. Na każdej dodanej przez Natalię fotografii widać jej ukochaną babcię. Gwiazda najwyraźniej chciała w ten sposób uczcić urodziny kobiety. Gdyby pani Halina żyła obchodziłaby setne urodziny. W opisie posta Kukulska dodała wzruszający opis.

"Dziś przypada 100 rocznica urodzin mojej kochanej babci Halinki zwanej przeze mnie Bacikiem. Dożyła pięknego wieku - 92 lat [...] poświęciła całe swoje życie dla mnie. Mocna i delikatna zarazem, niezwykle ułożona, porządna z zasadami, serdeczna, towarzyska i skromna... skromność to cnota, która była dla niej wyznacznikiem... Pobrzmiewa we mnie jej osobowość [...]" - napisała w sieci Kukulska.

Słowa Kukulskiej wzruszają do łez. Pani Halina była bowiem bardzo istotną postacią w życiu Natalii. Kobieta po śmierci Anny Jantar w pełni zajęła się ukochaną wnuczką. 4-letnia wtedy Kukulska potrzebowała bowiem ogromu miłości i niesamowitego wsparcia po stracie mamy. Nic więc dziwnego, że Natalia miała z nią tak bliską więź.

Na jaw wyszło również, że babcia Kukulskiej nigdy nie poznała jej najmłodszej córki Laury. Wokalistka zdradziła, jak udało jej się sprawić, że mimo tego mają silną więź.

"Mam ją w swoim krwiobiegu. Sercu i... no właśnie - minęła się na świecie z moją najmłodszą córką Laurką, która ma na drugie imię Halina. Tyle analogii odnajduję" - wyznała Natalia w sieci.

