Natalia Niemen pokazała koc. Przeżywa załamanie, wszystkich przeprasza!

Natalia Niemen długo znana była przede wszystkim jako "córka Czesława Niemena". Od jakiegoś czasu jednak artystka coraz częściej zwraca uwagę swoimi dokonaniami. Głośnym echem odbił się jej występ na tegorocznym festiwalu w Opolu. Niestety, Natalia Niemen - przy wielu pozytywnych ocenach - spotkała się także z hejtem. Na ataki jednak sama odpowiadała, często bardzo mocno, a nawet na granicy dobrego smaku. Niedawno z kolei córka Czesława Niemena udzieliła obszernego wywiadu Żurnaliście, w którym m.in. opowiedziała o swoich problemach z alkoholem. Teraz piosenkarka zamieściła niepokojący wpis na Instagramie, w którym przeprasza za swoją absencję na koncercie. Do dramatycznego postu dodała ponure zdjęcie koca.

Natalia Niemen wyznała wprost, że powodem odwołania występu jest załamanie zdrowotne. Artystka szczegółów nie podaje, a le zwraca się z ważnym apelem do "Siłaczek" i "Wojowniczek".

Przepraszam wszystkich, którzy czekają na mój dzisiejszy koncert w Redzikowie. Niestety, z powodu kolejnego aktu załamania zdrowotnego, nie dojadę do Was. Bardzo mi przykro. Dołożymy starań, aby recital w duecie z @adamherbowski przenieść na inny termin. Przy tej okazji, apeluję gorąco do wszelkich Siłaczek i Wojowniczek: Kochane, odpuszczajcie jak najwięcej spraw. Rezygnujcie z nadmiarów odpowiedzialności. Inwestujcie w relaks, odpoczynek, realizowanie pasji. Pokażcie Figę z Makiem i Takiego Wała wszystkim wampirom energetycznym, toksykom, tym, co Was wykorzystują. Zbyt wiele nosimy, wytrzymujemy. Nie wolno. Olej! Żyj. Po prostu Żyj