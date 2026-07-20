Natalia Siwiec chwali się rajskim urlopem i boskim ciałem! Kuse bikini niewiele zasłania

Natalia Siwiec: Od Miss Euro do podróżniczki

Natalia Siwiec (42 l.) w polskich mediach zaistniała w 2012 roku, gdy została okrzyknięta "Miss Euro". Przez kilka lat fotomodelka wyciskała z tego tytuły co tylko mogła. Brylowała w show-biznesie, pojawiała się na okładkach magazynów dla panów, korzystała z każdej okazji do rozgłosu.

W 2021 roku powoli zaczęła ograniczać swoją medialną działalność. Rok później w jednym z wywiadów przyznała, że show-biznes "przestał być miejscem dla niej" i nie czuje się już w nim komfortowo. W nielicznych rozmowach z mediami przekazała, że rezygnuje z branżowych imprez. W 2022 roku razem z córką i mężem na stałe przenieśli się do Tulum w Meksyku.

Zawsze marzyłam o tym, by mieszkać w miejscu, w którym świeci zawsze słońce. Wybraliśmy Meksyk i jest tam cudownie. Gdyby nie było cudownie, to byśmy tam nie mieszkali. Jesteśmy bardzo zadowoleni - tłumaczyła po przeprowadzce w rozmowie z portalem Pomponik.

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Natalia Siwiec zachwyca formą. Kuse bikini niewiele zakryło

Dziś Natalia Siwiec działa głównie w mediach społecznościowych i prowadzi życie o jakim wiele osób marzy. Wydaje się wręcz, że przebywa na nieustających wakacjach. W połowie lipca wyjechała na Ibizę, a relacją z wyjazdu chętnie dzieliła się na Instagramie. Do walizki zapakowała nie tylko krem z filtrem, ale przede wszystkim kilka kompletów bikini.

W ostatnich dniach media społecznościowe celebrytki zostały dosłownie zalane wakacyjnymi treściami. Siwiec pokazała, jak relaksuje się na luksusowym jachcie, co jadła oraz obowiązkowo zaprezentowała swoją idealną figurę w kusych strojach.

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