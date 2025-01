Natalia Siwiec dla zdrowia wisi do góry nogami. Pokazała, jak to robić dobrze

Antoni Sztaba to syn Szelągowskiej, ale nie Adama Sztaby. Jego ojcem jest kto inny! Ale noszą to samo nazwisko

Natalia Siwiec na Instagramie ma aż 1,2 mln obserwujących. To z nimi dzieli się doświadczeniem i wiedzą na temat zdrowia. Często wspomina o odporności, pokazuje zdrowe dania, które przygotowuje sobie, ale i ukochanej córce. Ostatnio zajadała się fasolką szparagową i makaronem z soczewicy.

Siwiec żyje jak w bajce, podróżując po świecie, ale czas najchętniej spędza w ciepłych krajach. Co prawda niedawno razem z rodziną była w zimnym i zaśnieżonym Nowym Jorku, ale zaraz wróciła do palm i temperatury mocno powyżej zera. 41-latka znacznie chętniej bywa na Ibizie czy w Tulum. To właśnie w tamtejszych klimatach głównie fotografuje się i nagrywa, pokazując w sieci swoją fenomenalną sylwetkę ubrana jedynie w bikini.

Teraz Natalia Siwiec zaprezentowała, co robi, aby wyglądać doskonale i czuć się jeszcze lepiej. Ale ostrzegamy! To nie jest ćwiczenie dla każdego!

Natalia Siwiec wisi do góry nogami. Tak ćwiczy jogę

Joga to nie tylko zbiór pozycji wykonywany na macie. Sonia Bohosiewicz chętnie trenuje jogę w saunie, a Natalia Siwiec woli tę "podwieszaną". Gdy pokazała, jak ćwiczy, można było się zdziwić.

Inwersja, czyli wiszenie na pasie do jogi do góry nogami, ma wiele korzyści dla ciała i umysłu. Najważniejsze z nich to: 1. Odciąża kręgosłup. Grawitacja pomaga delikatnie rozciągnąć kręgosłup, co może zmniejszyć kompresję kręgów i dysków międzykręgowych. Łagodzi bóle pleców, szczególnie w odcinku lędźwiowym. 2. Poprawia krążenie krwi (...). 3. Rozluźnienia napięcia mięśniowe (...) 4. Poprawia postawę (...). 5. Stymuluje układ nerwowy (...). 6. Wzmacnia zaufanie i świadomość ciała (...) 7. Pomoc w jodze terapeutycznej - napisała Siwiec na Instagramie.

Siwiec ostrzega

Gwiazda wspomniała też o ważnej kwestii i zaznaczyła, że wiszenie nie zawsze jest korzystne.

Kiedy nie powinno się tego robić? Osoby z pewnymi schorzeniami (np. jaskrą, wysokim ciśnieniem, problemami z sercem czy kręgosłupem szyjnym) powinny skonsultować się z lekarzem przed wykonywaniem takich pozycji. Czas trwania inwersji zwiększaj powoli, na początku 1-2 minuty są wystarczające. Dzieci również mogą wisieć pod opieką dorosłych i zastosowaniem się do przeciwwskazań! - podkreśliła Siwiec.

Skusicie się?

Natalia Siwiec radzi, jak nie zemdleć w czasie głodówki! Nie je nawet przez 72 h. A po poście zajada wywar z kości. "Wspaniały dla jelit"